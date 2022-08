Burn-out de députés à l'Assemblée nationale ? "On est pas là pour se plaindre" estiment les élus mayennais

Plusieurs député se sont plaints récemment d'un certain épuisement professionnel, quelques semaines seulement après le début de leur mandat. L'été est pour l'instant studieux à l'Assemblée nationale avec des textes de la plus haute importance comme le projet de loi sur le pouvoir d'achat.

Dans un article du Journal Du Dimanche, des élus parlaient même de burn-out. Les trois députés de la Mayenne eux réfutent tous ce terme. "On n'est pas là pour se plaindre", explique le député centriste Yannick Favennec. "Je considère qu'on a été élu pour légiférer dans l'intérêt de nos concitoyens. Point barre. Combien de Français pourraient se plaindre eux aussi de leur activité professionnelle ?" Même tonalité chez les députés de la majorité de la deuxième circonscription, Géraldine Bannier. "Le mandat de député étant assez impopulaire, je pense qu'il est malvenu de se plaindre. On est engagé au service de nos concitoyens. Après, je pense que tout le monde s'interroge sur le fait qu'on ait un rythme particulier. Finir à minuit tous les soirs c'est quand même un peu particulier".

Des débats à rallonge, c'est aussi la conséquence des élections législatives de juin qui ont abouti à une majorité toute relative pour le chef de l'État Emmanuel Macron. "C'est vrai que les députés doivent être présents en nombre pour faire adopter les textes. Nous l'étions déjà il y a cinq ans et il faut l'être encore plus sur ce deuxième mandat" poursuit Géraldine Bannier.

Raccourcir les textes ?

Le projet de loi sur le pouvoir d'achat a occupé une très grande partie des débats au mois de juillet, avec des séances jusqu'à trois, quatre, voire 5 heures du matin. C'était un travail nécessaire, d'après le député socialiste Guillaume Garot, mais attention à ce que ça ne devienne pas une habitude. "On ne travaille pas efficacement quand on travaille jour et nuit et il faut des temps de repos pour recharger les batteries. Comment voulez-vous bien légiférer quand on est, comme on le voit avec certains dans l'excitation ? Ou d'autres dans des anathèmes lancés en permanence ? Ce n'est pas comme ça qu'on fait du bon boulot" estime-t-il.

Guillaume Garot demande donc au gouvernement de trouver une nouvelle façon de travailler, en raccourcissant les textes de loi et le nombre d'articles à l'intérieur par exemple.