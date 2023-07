Buvette "anti-flics" sur un festival à Nantes : la droite dénonce une mairie "gangrenée par l'extrême gauche"

Voilà sans doute une polémique dont se serait bien passée la maire de Nantes, numéro 2 du PS, Johanna Rolland, alors que la question des "violences policières" est relancée depuis la mort de Nahel, il y a une semaine à Nanterre, lors d'un contrôle routier qui a mal tourné.

ⓘ Publicité

Dans le cadre du festival des "Scènes vagabondes", le week-end dernier à Nantes, une buvette a été décorée avec des propos et un jeu "anti-flics". On pouvait y lire des messages haineux et un jeu anti-police, qui représentait notamment des policiers morts ou blessés.

À lire aussi Buvette "anti-flics" sur un festival : la ville de Nantes et la préfecture condamnent

La mairie de Nantes, qui finance le festival, assure avoir découvert après-coup l'installation de ce stand, "sous-traité" à une structure indépendante du collectif qui organise le festival.

Johanna Rolland, la maire de Nantes, affirme sur Twitter "condamner avec la plus grande fermeté" les inscriptions de ce stand.

"Des mesures ont été prises sur place le jour même, et une investigation est ouverte pour tenter de comprendre comment on en est arrivé là et comment on s'assure que ça ne se reproduise pas. Un rappel à l'ordre a été envoyé au collectif et évidemment nous ne ferons plus appel à ceux qui ont organisé cette buvette" explique Bassem Asseh, le premier adjoint chargé de monter au créneau pour "déminer" la polémique.

"La mairie de Nantes diffuse le poison de la haine anti-flics avec l’argent des Nantais"

Car la droite s'est engouffrée dans la brèche. Dans un communiqué, l'élue LR Laurence Garnier accuse la mairie de "diffuser le poison de la haine anti-flics avec l’argent des Nantais".

Jointe par France Bleu Loire Océan, Laurence Garnier va même plus loin. Elle dénonce "une municipalité gangrenée par une extrême gauche qui se permet tout". Par ailleurs, l'élue LR fustige "un double discours de la maire de Nantes qui jurait la main sur le cœur, lundi midi, qu'elle soutenait les forces de l'ordre, et dont on s'aperçoit, le lendemain, que l'argent de la ville a servi à financer ce stand honteux."

De son coté l'élue "macroniste" Valérie Oppel****t y va, elle aussi, de son tweet dénonçant le fait que "Nantes tombe dans les mains de celles et ceux qui prônent la haine de la République et de la police."

Face à ces flèches décochées par les oppositions, Bassem Asseh rappelle à France Bleu Loire Océan la condamnation ferme de la ville : "N'en déplaise à la droite, on est opposé à ces types de slogans et ce n'est pas une question d'alliance, le reste ce n'est que de la politique politicienne que je laisse aux petits politiciens qui commencent sur Twitter conclut l'élu nantais*.*