BUZZ | l'article de Slate.fr sur le vote Macron en Bretagne, le site Livrenpoche.com et l'appel de Rennes Métropole

Dans le Buzz Armorique, un article du site Slate.fr sur le vote pour Emmanuel Macron en Bretagne, les 15 ans du site breton Livrenpoche.com et la ville et la métropole de Rennes qui cherchent des volontaires pour améliorer leur site internet.

Le site Slate.fr explique la victoire d'Emmanuel Macron en Bretagne

Au lendemain de la victoire d'Emmanuel Macron, le site Slate.fr publie un article sur le vote Macron en Bretagne. Le nouveau président a recueilli dans la région plus de 75% des voix soit près de 10 points de plus qu'au niveau national. L'article signé Jean-Marie Pottier s'intitule "Emmanuel Macron et la revanche de la Bécassine bretonne".On y lit notamment que "la Bretagne est de très loin une des régions les plus «macroniennes» de France. Et que c'est tout sauf un hasard". r

Le site breton Livrenpoche.com fête ses 15 ans

Livrenepoche.com est un site breton de vente en ligne de livres d'occasion. Il a été créé en 2002 et fête donc cette année ses 15 ans. Au départ, on y trouvait 50 000 titres; bientôt il y aura 400 000 livres disponibles dont quelques neufs. L'entreprise bretonne est installée à Kervignac dans le Morbihan, elle compte désormais 6 salariés qui s'occupent de A à Z de la vente de ces livres, bien loin donc des modèles économiques des géants du secteur. Il s'agit de livres d'occasion qui viennent de Bretagne comme l'explique Benjamin Duquenne le créateur de livrenpoche.com:

Les livres vendus d'occasion viennent de Bretagne comme l'explique Benjamin Duquenne le créateur de livrenpoche.com

Aujourd'hui, livrenpoche.com vend 12 000 livres par mois à 3 euros 50 en moyenne. 80% des ventes se font en France. Et pour ses 15 ans, le site organise un jeu sur sa page Facebook:

Le jeu sur la page Facebook de livrenpoche.com pour fêter ses 15 ans

Il existe aussi un blog développé par livrenpoche.com pour parler... littérature.

Rennes Métropole cherche des habitants pour l'aider à repenser son site internet

Dans le cadre de la Fabrique citoyenne, la ville et la métropole de Rennes cherchent à améliorer les services et l'information de leur site internet mais aussi de leurs applications. Les personnes intéressées doivent s'inscrire via internet et répondre à quelques questions avant de pouvoir participer à un des trois ateliers organisés les 31 mai, 2 juin et 7 juin prochain.