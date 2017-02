BUZZ | la défaite du Stade Rennais vue du web et des élus bretons qui prennent position dans l'affaire Fillon

Dans le Buzz Armorique, les internautes qui supportent le Stade Rennais ne sont pas tendres sur le web après la défaite de Rennes contre le PSG en Coupe de France. Des élus bretons prennent positions dans l'affaire Fillon via Twitter et Facebook. Et les gagnants du concours France Bleu Armorique.

CDF: après la défaite de Rennes contre Paris, les internautes sont en colère

Le Stade Rennais a été éliminé de la Coupe de France 4-0 mercredi soir au Roazhon Park. Les supporters Rouge et Noir ne sont pas tendres sur les réseaux sociaux avec leur équipe mais surtout les dirigeants du club.

Cette élimination tombe à pic, maintenant nous allons pouvoir nous concentrer sur la 14ème place, qui nous tient à coeur. pic.twitter.com/YsBd2EP9XN — #RuelloDemission (@JeSuisUnRennais) February 1, 2017

Pinault du pognon Pinault du pognon — Le sorceleur (@lesorceleur) February 1, 2017

Si vous êtes milliardaires et que vous aimez la Bretagne, achetez le Stade Rennais :) #AcheteleSRFC #Bretagne #SRFCPSG — I Love Breizh ❤ (@love_bzh) February 1, 2017

Affaire Fillon: des élus bretons prennent position sur les réseaux sociaux

Alors que chaque jour apporte ses nouvelles révélations au sujet de l'affaire Fillon et sur les emplois présumés fictifs de Peneloppe Fillon, l'épouse du candidat Les Républicains à la présidentielle, certains élus bretons prennent position via les réseaux sociaux.

Sur Facebook, François Goulard, le président LR du Conseil départemental du Morbihan multiplie de son côté les longues publications depuis le début de semaine pour défendre François Fillon. Encore mercredi soir, l'élu breton écrit que "le feuilleton continue. S'il fallait établir que François Fillon était l'homme à abattre c'est fait". Il estime qu'il ne peut y avoir qu'une source: "la direction générale des impôts. Il me parait à peu près clair que l'offensive vient de l'Elysée". François Goulard écrit encore que "Hollande agit en coulisse pour favoriser son fils prodigue Macron." C'est à lire en intégralité sur la page Facebook du Président du Conseil départemental du Morbihan.

La maire de Châteaulin dans le Finistère s'exprime aussi sur cette affaire via sa page Facebook. Gäelle Nicolas demande que "la droite désigne d'urgence un nouveau candidat pour la présidentielle".