BUZZ | les réactions à la visite de Marine Le Pen en Bretagne, la réalité augmentée de 727Sailbags et TEDx Rennes

Dans le Buzz Armorique, les réactions sur Twitter après la visite en Bretagne de Marine Le Pen. L'entreprise bretonne 727Sailbags propose de la réalité augmentée sur ses produits réalisés avec des voiles recyclées. Et présentation de l'événement TEDx Rennes.

La visite en Bretagne de Marine Le Pen chahutée aussi sur internet

La candidate du Front National à la Présidentielle était en Bretagne jeudi. Marine Le Pen a visité l'entreprise Guisdel à Dol de Bretagne, une entreprise de transport où la candidate frontiste a été accueillie par des opposants, elle a même reçu des oeufs. Les images ont fait le tour des réseaux sociaux et ont été largement commentées.

En cet avant-dernier jour de campagne, honneur de recevoir Marine en #Bretagne ! Au programme, visite d'une entreprise de transport routier. https://t.co/QCBujSnAsG — Gilles Pennelle (@GillesPennelle) May 4, 2017

🚚 Notre candidate @MLP_officiel dans la cabine de l'un des quelques 800 véhicules de la société de transports à #DolDeBretagne ce matin. pic.twitter.com/htjhu4uB1R — Gilles Pennelle (@GillesPennelle) May 4, 2017

D'autres twittos se moquent eux de Marine Le Pen qui a reçu des oeufs à son arrivée en Bretagne:

Si les Bretons avaient été méchants, ils auraient lancé sur Marine Le Pen des oeufs durs! 😜😇#Bretagne pic.twitter.com/PmEtUlQ5HL — BRΞIZH is BΞAUTIFUL (@BreizhOfficiel) May 4, 2017

Moi je dis, VIVE LA BRETAGNE ! #NonauFN

Marine Le Pen accueillie par des jets d'oeufs en Bretagne https://t.co/Qum23iN9p5 via @LExpress — RV (@RvFouuu) May 4, 2017

Pour une qu'on parle de Dol de Bretagne (cette charmante ville que j'aime tant ❤)

Malheureusement c'est pour parler politique 🙁🙁 #bretagne — I Love Breizh ❤ (@love_bzh) May 4, 2017

727Sailbags se met à la réalité augmentée

La réalité augmentée ce sont des informations virtuelles qui se superposent à la réalité par le biais d'un smartphone ou d'une tablette. Par exemple, si vous visitez un château, la réalité augmentée peut permettre de le voir sous son aspect au Moyen-Age ou à la Renaissance par exemple. Aujourd'hui c'est la société bretonne 727Sailbags qui a décidé d'utiliser la réalité augmentée. Cette entreprise basée à Lorient et à Vannes a été créée en 2005, elle est spécialisée dans les sacs et les accessoires confectionnés à partir de voiles de bateaux recyclées. Désormais sur certains produits, l'acheteur pourra trouver une fiche d'identification qui une fois scannée à l'aide d'une application gratuite, permettra d'en savoir plus sur l'origine et l'histoire de la voile en question. Ainsi on pourra scanner son sac 727Sailbags et découvrir sur quels océans la voile a navigué, quelles courses elle a gagnée ou quel a été le skipper du bateau.

La réalité augmentée by 727Sailbags : une expérience client inédite! https://t.co/u69FHZsA95 — 727sailbags (@727sailbags) April 26, 2017

TEDxRennes

TEDxRennes, c'est le nouveau cycle de conférences au Liberté samedi 6 mai. Il s'agit de conférences filmées qui visent à faire découvrir des idées qui "valent la peine d'être diffusées". TED en anglais ça veut dire Technology, Entertainment and Design. A Rennes cette journée de conférence existe depuis 2012. Cette année, on attend près de 1500 participants qui vont pouvoir découvrir une série d'invités disserter sur le thème "soif de réalité". L'artiste de Rennes WAR! qui est connu pour ses tags d'animaux notamment dans la ville est attendu ou encore la chanteuse Emilie Loizeau.