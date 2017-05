BUZZ | Sur le net aussi on rend hommage à Corinne Erhel, l'opération "2 balles pour le bal" et un éco-aventurier breton

Dans le Buzz, la cérémonie en hommage à Corinne Erhel vue du net, l'opération "2 balles pour le bal" à Rennes et des nouvelles de l'éco-aventurier breton Julien Moreau parti faire un tour de Bretagne en stand-up paddle.

Sur le net aussi on rend hommage à Corinne Erhel

Il y avait du monde mercredi à Lannion pour rendre hommage à la députée des Côtes d'Armor morte vendredi dernier en plein meeting pour Emmanuel Macron. Le nouveau président lui même était là, ainsi que beaucoup d'élus bretons de tous bords.

Sur Twitter aussi, les internautes commentent la cérémonie:

Beaucoup de monde à lannion ce jour pour rendre un dernier hommage à Corinne ERHEL disparue vendredi soir — lavenelleauxoies (@lavenelleauxoi1) May 10, 2017

Emmanuel Macron aux obsèques de Corinne Erhel "cette morsure du destin qui lui aura volé sa joie et aura porté une ombre sur la nôtre". — Bilith (@Bilith) May 10, 2017

L'opération "2 balles pour le bal" à Rennes

L'association Le Bal Pirate à Rennes organise chaque mois depuis novembre 2015, des bals ou des guinguettes improvisés les dimanches après-midi. C'est la même association qui veut ouvrir une guinguette dans l'ancien Lavoir du Chézy au printemps 2018. Pour continuer ses actions, Le Bal Pirate sollicite les internautes: une campagne de financement participatif vient de débuter pour récolter 4000 euros afin d'acheter du matériel de son de qualité et des lumières. Une opération de crowdfounding qui s'appelle "deux balles pour le bal", deux euros donc pour pérenniser ce projet. Cela se passe sur le site helloasso.com, plus de 400 euros ont déjà été récoltés.

Les aventures de Julien Moreau, l'éco-aventurier breton

Le Breton Julien Moreau est un éco-aventurier qui est parti dimanche pour faire un tour de Bretagne en stand up paddle, soit 1200 km à la force des bras debout sur une planche. Quand il ne rame pas, Julien Moreau rencontre des scolaires pour les sensibiliser à l'écologie. Il nettoie aussi les plages sur lesquelles il s'arrête. Une véritable éco-aventure donc qu'il raconte sur internet notamment via une page Facebook, un compte twitter et même sur Instagram. Mercredi par exemple il était avec une classe de Plévenon à côté du Cap Fréhel. Le Cap Fréhel que le Breton se réjouit via Facebook d'avoir passé:

Julien Moreau n'en est pas à sa première éco-aventure. Il a déjà fait un tour de Bretagne en marchant ainsi qu'une traversée à la nage entre Jersey et St Malo. Le jeune breton veut changer les mentalités... comme il l'explique dans une vidéo