"C'est au Tours du Peuple" veut reconquérir les services publics

A Tours, la liste de gauche de la France Insoumise, soutenue par le NPA et le Parti de Gauche est en campagne. Ce samedi, elle a installé un stand, distribué des tracts et rencontré les Tourangeaux.

Indre-et-Loire, France

La campagne des élections municipales à Tours s'active dans les rues de la capitale tourangelle. La liste de gauche "C'est au Tours du Peuple" est allée à la rencontre des Tourangeaux ce samedi 8 février boulevard Béranger. Cette liste emmenée par Claude Bourdin de la France Insoumise, est soutenue par le NPA (Nouveau Parti Anticapitaliste) et par le Parti de Gauche. Elle se considère comme la vraie liste de Gauche à Tours. L'un de ses objectifs c'est l'arrêt des privatisations des services publics comme l'eau ou le stationnement et c'est le retour aux services publics gérés en régie.

Nous, on veut reconquérir nos biens publics et que nos services publics soient en régie publique municipale et métropolitaine. Pour que cela soit moins cher et que ce soit un service de meilleure qualité pour les usagers. Ce n'est pas idéologique, c'est du pragmatisme. On va le faire progressivement pour le stationnement, l'eau, et le péri-scolaire -Claude Bourdin, la tête de liste

Cette liste se revendique féministe car elle considère que les inégalités sociales concernent avant tout les femmes. C'est pourquoi une partie de son programme est entièrement dédié à la question féminine.

On a l'idée d'avoir une maison des femmes dans la maison du peuple (la maison du peuple ce serait un hôtel de ville qui ne serait plus seulement le refuge des élus). Les femmes auraient un lieu qui leur est dédié en cas de besoin pour leurs démarches du quotidien mais aussi en cas d'urgence, je pense aux violences conjugales -Laure Ferrand est militante de la France Insoumise et candidate sur la liste

Les candidats de la liste à la rencontre des Tourangeaux © Radio France - Denis Guey

Parmi les autres points du programme de cette liste "C'est au Tours du Peuple", on trouve la création du référendum d'initiative municipale, la gratuité totale des transports en commun, l'opposition à toute nouvelle implantation de grande surface, le zéro personne dans la rue, et "une lutte sans merci" contre l'affairisme et la spéculation immobilière. Concernant le recours que Claude Bourdin avait annoncé engager contre la décision du comité électoral national de la France Insoumise, "il n'est plus d'actualité" dit-il. Les instances nationales avaient validé un accord avec la liste d'Emmanuel Denis "Pour demain, Tours 2020", liste de gauche et écologiste qui comprend donc aujourd'hui des militants LFI.