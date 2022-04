"C'est bien aussi de tenir les bureaux de vote" : le coup de gueule du maire de Brest

Le maire de Brest (Finistère), François Cuillandre pousse un coup de gueule contre le peu d'assesseurs envoyés par les deux derniers partis en lice pour le second tour. Seulement un pour le RN, 35 pour la République en Marche.

Le maire de Brest François Cuillandre dénonce le "peu d’engagement citoyen de la part des militants" du RN et de LREM.

"C'est bien de faire campagne, mais c'est bien aussi de tenir les bureaux de vote." Le ton est lancé. Le maire de Brest (Finistère), François Cuillandre, déplore le "peu d’engagement citoyen de la part des militants" du RN et de LREM. En effet, les partis des deux candidats qualifiés pour le deuxième tour ont respectivement envoyés un et trente-cinq assesseurs. "Pour 104 bureaux de vote", s'indigne le maire de Brest.

104 bureaux de vote, ouvert de 8h à 19h, avec un minimum d'un président et deux assesseurs chacun. "Le calcul est vite fait." Dans le meilleur des cas, il faudrait minimum 208 assesseurs. Un écart "conséquent" avec les 36 assesseurs proposés par le RN et LREM.

Alors bien sûr, il a les élus de la ville qui tiendront les bureaux de vote, mais le compte n'y est toujours pas. D'autant plus que tous les assesseurs ne peuvent pas tous rester toute la journée dans le bureau de vote. Alors François Cuillandre tient à souligner l'implication des militants des candidats évincés au premier tour et des assesseurs citoyens, c'est-à-dire ces assesseurs qui ne font partie d'aucune formation politique. "S'ils n'étaient pas là, on serait en grosse difficulté."

Un "coup de gueule" pour le maire de la ville de Brest motiver aussi par le fait que "l'histoire se répète". La ville avait déjà connue une situation similaire en 2017.