“C’est ce qu’on combat tous les jours” : des insoumis amiénois réclament la démission d'Adrien Quatennens

L'affaire Quatennens continue de diviser les insoumis·e·s. Des militant·e·s de la France Insoumise, dont plusieurs amiennois·e·s ont publié ce lundi matin une tribune dans le journal Le Monde pour réclamer la démission du député du Nord, condamné pour violences conjugales, et son exclusion du parti. Ils et elles s'opposent à la nouvelle direction de la France Insoumise, qui a décidé sans consulter ses militant·e·s d'exclure Adrien Quatennens de leur groupe parlementaire pour 4 mois et de conditionner son retour au suivi d’un stage de sensibilisation aux violences sexistes et sexuelles. Cette décision s’est calquée sur celle de la justice. Le député de 32 ans, étoile montante de la gauche et cadre de son parti, a été condamné le 13 décembre dernier à 4 mois de prison avec sursis pour des coups portés sur son épouse.

"Ce n'est pas grave de gifler sa femme ?"

Chez ces militant·e·s, dont beaucoup de jeunes et de féministes convaincu·e·s, cette réaction de leur mouvement ne passe pas. Alexandre Peuvot, étudiant de 18 ans et militant chez les jeunes insoumis d'Amiens, a été l'un des premiers à signer la tribune. “Par les valeurs qu’on prône à gauche, les valeurs féministes, on ne peut pas accepter qu’il soit dans nos rangs” explique-t-il. “On demande l’exclusion parce que Quatennens c’est ce qu’on combat tous les jours. Sa réintégration, c’est d’une certaine manière "marcher sur les victimes". C’est quoi : montrer aux gens que ce n'est pas grave de gifler sa femme ?"

Le vendredi 23 décembre 2022, à l’instar des groupes locaux de Strasbourg, Valenciennes, Metz et d’autres, les jeunes insoumis·e·s d’Amiens avaient publié un communiqué soulignant “l’inadéquation de la sanction” qui “minimise les faits de violences conjugales” . Ils et elles demandaient déjà “l’exclusion d’Adrien Quatennens du groupe parlementaire [de la France Insoumise] et sa démission de son poste de député.”

Contrairement à d'autres, les jeunes insoumis·e·s d'Amiens continueront de militer. Ce qui n'empêche pas Alexandre Peuvot d'être mal-à-l'aise face à la décision de son parti : ”quand on ira faire du porte à porte, qu'est-ce que l'on répondra aux gens qui nous parlent des violences sexistes et sexuelles ?”

"On attends que les dirigeant·e·s ouvrent le dialogue"

Les signataires de la tribune de ce lundi dans Le Monde regrettent aussi le manque de démocratie interne dans le parti. La décision d'exclure temporairement Adrien Quatennens a été prise par le bureau exécutif du mouvement, sans consultation de ses militant·e·s. “Nous ce qu’on attends c’est tout d'abord que les dirigeant·e·s de la France Insoumise ouvrent un dialogue avec nous” ajoute Alexandre Peuvot. “Que l'on soit entendu·e·s, et que ça change réellement.”

Pour l'instant, la direction de la France Insoumise n'a pas réagi à la tribune, alors que le mouvement et les autres forces de gauche de la Nupes préparent leur opposition à la réforme des retraites, qui sera présentée par le gouvernement en janvier.