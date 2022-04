"C'est complètement nul": à Fleury-sur-Andelle, les électeurs de Marine Le Pen amers après le second tour

"C'est complètement nul mais on s'y attendait." Au lendemain du deuxième tour de l'élection présidentielle, Anita est plutôt amère. Cette habitante de Fleury-sur-Andelle croyait en la victoire de sa candidate Marine le Pen. Dans la commune, elle n'était pas la seule. La candidate du Rassemblement National y est arrivée assez nettement en tête avec plus de 60% des suffrages. Un résultat à l'image de l'ensemble du département de l'Eure où Marine Le Pen a fait, pour la première fois, une percée en remportant plus de 50% des voix.

"On est mal barré"

"J'ai voté Marine Le Pen pour avoir un peu de changement, un peu plus de liberté et un peu plus d'argent mais on est plutôt mal barré maintenant, regrette aujourd'hui Anita, qui est une ancienne gilet jaune. Il nous en déjà fait baver pendant 5 ans et puis là ça va continuer."

"J'ai voté Marine Le Pen pas par conviction mais pour pas qu'il passe", explique de son côté Franck. En 2017, il n'avait ni voté pour Emmanuel Macron ni pour Marine Le Pen. Cette fois, il a décidé de faire barrage au Président de la République: "J'avais pas envie de le revoir. Quand on voit toutes les dépenses et ce qu'il reste à la fin du mois, c'est compliqué."

Un vote anti-Macron

La question du pouvoir d'achat et des retraites, c'est ce qui préoccupe le plus les électeurs Lepéniste de Fleury-sur-Andelle. "C'est surtout parce que Emmanuel Macron, on a l'impression qu'il est un peu pour les riches, regrette Anne Sophie. Quand on a un petit salaire, c'est pas facile. Un jour, on va plus y arriver avec les augmentations, le gazole tout ça, c'est un peu compliqué."

Beaucoup d'électeurs disent aujourd'hui beaucoup espérer des élections législatives. Elles auront lieu les 12 et 19 juin prochains.