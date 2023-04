"C'est étonnant de le voir chez nous" : les habitants de Muttersholtz réagissent à la venue d'Emmanuel Macron

C'est son premier déplacement depuis l'annonce , lundi 17 avril, d'une période de 100 jours pour tenter "d'apaiser" les débats après des semaines de mobilisations contre la réforme des retraites . Emmanuel Macron se rendra à l'entreprise Mathis de Muttersholtz mercredi 19 avril, pour une visite sur le thème du travail.

Une visite surprise

À la sortie de l'entreprise Mathis, spécialisée dans la construction en bois et investie sur plusieurs chantiers des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris en 2024 , les salariés ne cachaient pas leur étonnement. "Ça a été la surprise générale un petit peu. C'est toujours une petite fierté j'ai envie de vous dire, c'est agréable", témoigne l'un d'entre eux. "C'est étonnant de le voir chez nous. Ça fait du bien de voir qu'ils s'intéressent aussi à ce qu'on fait pour les Jeux Olympiques", ajoute un autre.

Sandrine, une habitante, était aussi surprise qu'eux de voir débarquer le chef de l'État dans la commune bas-rhinoise de 2000 habitants. "C'est tout petit, c'est bien aussi. Ça montre qu'il s'intéresse malgré tout à certaines choses qu'on n'aurait pas pensé."

"Si je suis dans le coin, je jetterai un œil"

Dans un salon de coiffure de la ville, Nicole a appris la nouvelle avant qu'on ne s'occupe de sa coupe. Passée la surprise, elle retrouve le goût amer que lui laisse l'adoption de la réforme des retraites. "Surtout quand on est très proche et qu'on sait qu'on doit faire des années de plus, comme moi" témoigne-t-elle.

Plusieurs habitants et habitantes rencontrés espèrent surtout que le chef de l'État s'exprimera sur plusieurs sujets qui les concernent en plus de sa visite d'entreprise. Marjorie veut par exemple l'entendre sur le pouvoir d'achat : "Les prix sont quand même élevés pour tout le monde. C'est bien beau les grandes chaînes qui s'enrichissent mais aussi il faut aussi voir pour le portefeuille de chacun."

Elle juge cependant que "c'est un honneur qu'il vienne dans la campagne profonde alsacienne" et pourrai être tentée d'assister à la visite présidentielle : "Si je suis dans le coin, je jetterai un œil." L'intersyndicale mobilisée contre la réforme des retraites a de son côté prévu un concert de casserole pour accueillir le chef de l'État .