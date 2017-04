"C'est la gauche qui a apporté les plus grandes réformes à la France", Roger, électeur PS dans la Loire

À quelques semaines du premier tour de l'élection présidentielle 2017, France Bleu Saint-Étienne Loire vous emmène à la rencontre des électeurs ligériens. Chacun leur tour, ils dévoilent leur choix de vote et nous expliquent ce qui les a décidés à voter pour tel ou tel candidat.

Certains sont un peu réticents pour dévoiler leur choix de vote mais Roger, lui, a été très direct. Cet homme de 69 ans, habitant de Saint-Chamond (Loire), explique qu'il va voter pour le candidat PS, Benoît Hamon. Une évidence pour lui qui a toujours voté à gauche.

Après quelques hésitations entre Emmanuel Macron, leader du mouvement En Marche !, et Benoît Hamon, Roger a tranché : "C'est Benoît Hamon qui incarne ce qu'attend la gauche aujourd'hui." Roger fait référence à l'abrogation de la Loi Travail ou encore une sortie du nucléaire. Il estime que la campagne présidentielle a été tout de même trop polluée par l'affaire des soupçons d'emplois fictifs dans l'entourage de François Fillon.

© Maxppp -

L'avenir de la France préoccupe beaucoup Roger, pas spécialement pour sa famille, mais vraiment pour les Français. D'ailleurs, de sa vie, Roger ne veut pas révéler grand-chose si ce n'est peut-être l'essentiel : il a 69 ans, il habite Saint-Chamond et il a toujours voté à gauche. "Mon père était résistant, précise Roger. Je ne peux donc pas tolérer que ce soit une personne d'extrême-droite qui dirige notre pays."

La grande Histoire a donc une importance dans les choix électoraux de Roger, tout comme l'histoire de son père qui s'est engagé dans la Résistance pendant la seconde guerre mondiale. Roger ajoute : "C'est quand même la gauche qui a apporté les plus grandes réformes à la France : l'abolition de la peine de mort ou encore le droit de vote pour les femmes."

© Maxppp -

