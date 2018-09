Toulouse, France

Toulouse accueille pendant deux jours les journées parlementaires du PS. Les députés socialistes se réunissent dans la ville rose pour réfléchir et arrêter leur position sur différents sujets, comme la réforme des retraites ou la baisse du pouvoir d'achat.

Des journées qui risquent de ressembler à celles du « club des socialistes disparus » tant le parti est devenu inexistant dans le paysage politique. Aujourd'hui, il n'y a plus que trente députés PS et apparentés à l'Assemblée Nationale. Même en Occitanie, pourtant une terre rose, il n'y en a plus que trois.

Le parti socialiste peut-il vraiment renaître de ses cendres ?

Invitée de France Bleu Occitanie, la députée socialiste du Tarn-et-Garonne Valérie Rabault, patronne du groupe Nouvelle Gauche à l’Assemblée reconnait que le PS est devenu un « petit groupe », mais si l’on y ajoute les 110 sénateurs socialistes, le PS représente toujours la troisième force politique au parlement, « nous souhaitons qu’elle puisse retrouver quelques couleurs. »

Le pouvoir d’achat pour retrouver des électeurs

Comment renouer avec les électeurs de gauche ? « Nous avons besoin d’une clarification de nos positions – reconnait Valérie Rabault. « Nous avons été les premiers à monter au créneau sur le pouvoir d’achat, car le gouvernement notamment dans les territoires ruraux a vraiment fait les poches que ce soit des retraités ou des citoyens qui n’ont pas de transports en commun et qui utilisent leur voiture et donc passent à la pompe. Chacun a constaté la hausse des taxes. Elle est inégalitaire puisqu’elle frappe plus les territoires ruraux que les autres territoires. »

« Le pouvoir d’achat est la première préoccupation des français, avant même l’emploi, cette préoccupation, nous la relayerons.»

Ils veulent rejoindre Mélenchon, qu’ils partent !

Comment remettre de l’ordre dans un parti socialiste fracturé avant les élections européennes ? « Je ne vais pas vous mentir – reconnait Valérie Rabault – la question des européennes sème un peu la zizanie au Parti Socialiste. Il y a une clarification absolument nécessaire, à la fois pour la tête de liste et pour une fois pour toute positionner le Parti Socialiste. Moi je suis pour la ligne socio-démocrate, mais avec une voix forte en Europe. »

Que dites-vous à ceux qui comme Marie-Noëlle Lienemann menacent de partir chez Jean-Luc Mélenchon ?

« S’il veulent partir, qu’il partent ! On a pas besoin de camarades qui disent si on ne fait pas ça, je pars. Mais qu’ils partent chez Jean-Luc Mélenchon ! »