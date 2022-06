"C'est lui qui a un problème avec la réalité", répond Jean-Luc Mélenchon à Bruno Le Maire

"C'est lui qui a un problème avec la réalité". Le leader de la Nupes, Jean-Luc Mélenchon, répondait ce jeudi à la mi-journée dans l'émission "Ma France" sur France Bleu aux propos du ministre de l'Economie Bruno Le Maire quelques heures auparavant sur France Bleu Normandie. Les deux élus se sont écharpés concernant leurs programmes économiques respectifs (Ensemble et la Nupes).

Bataille de chiffres notamment sur les impôts et les économies

Le ministre accusait Jean-Luc Mélenchon d'avoir "un problème avec la vérité" concernant les impôts. "Qui est-ce qui propose une augmentation de plus de 100 milliards d'euros des impôts ? Ce n'est pas Bruno Le Maire, c'est Jean-Luc Mélenchon ! Qui a baissé les impôts de 52 milliards d'euros au cours du quinquennat passé ? C'est Emmanuel Macron et son ministre des Finances ! On a baissé l'impôt sur le revenu, on a supprimé la taxe d'habitation, on a supprimé les taxes sur l'intéressement, on supprime aujourd'hui la redevance audiovisuelle. En fait, je pense que monsieur Mélenchon a un problème avec la vérité. Et donc, au lieu de regarder la vérité en face, à savoir que nous baissons les impôts, lui propose de les augmenter."

Jean-Luc Mélenchon a répondu à cette bataille de chiffres sur France Bleu. "C'est lui qui a un problème avec la réalité, affirme-t-il. Parce qu'il a signé un texte qu'il a envoyé à la Commission européenne en annonçant 80 milliards d'économies. Deuxièmement il a dit : 'Oui, nous reconnaissons que nous allons vers une économie de 40 milliards'. Est-ce que les gens se rendent compte que 40 milliards, c'est le budget de l'Education, c'est le budget de la Justice de l'Intérieur ? Comment et où, monsieur Le Maire, comptez-vous faire vos économies ? Vous ne le dites jamais. C'est vous qui cachez quelque chose. Et oui, c'est un plan caché. Et moi, je vais vous dire où vous allez prendre les sous parce que déjà, la Commission européenne vous a donné les conseils, dit où vous pourriez le faire. C'est sur la Santé, sur l'Education."

Et de conclure : "Il faut que chacun soit franc avec son programme et dise 'voilà ce que je vais faire'. Et j'ai dit ce que j'allais faire. Il y a un programme, il est chiffré. Monsieur Le Maire, lui, il a un problème avec la réalité."