C'est parti pour la campagne des élections départementales dans l'Hérault

Les héraultais participeront à deux élections les dimanche 20 et 27 juin, les régionales et les départementales. Le dépôt des candidatures est bouclé pour les élections départementales. Tour d'horizon et enjeux à six semaines du scrutin. 222 candidats se présentent dont 33 sortants.

Le président socialiste sortant brigue un nouveau mandat sur le canton de Saint-Pons-de-Thomières. Kléber Mesquida, 75 ans, jouit actuellement d'une très large majorité avec des élus dans 14 des 25 cantons héraultais. L'objectif est de remporter la majorité absolue pour ne pas avoir à faire d'alliance pour gouverner.

Aujourd'hui, sur les 50 sièges de conseillers, 28 sont détenus par la majorité (PS/DVG/PCF), l'opposition se partage entre huit ex sauréliens, sept élus divers-droite, six RN et proches de Robert Ménard et un élu du centre.

La majorité départementale déjà bien installée va tenter de récupérer des cantons aux élus "sauréliens" à Montpellier

Les élus soutenus en 2015 par Philippe Saurel alors maire et président de la métropole de Montpellier sont cette fois orphelins de leur mentor qui n'a pas donné de consignes. D'ailleurs, certains se retirent de la course au département sur les cantons de Montpellier. C'est le cas notamment de Michèle Dray Fitoussi, d'Abdi El Kandoussi ou encore de Jérémy Malek. En revanche, Maud Bodkin sera bien présente sur le canton Montpellier 5. Elle part avec un nouveau binôme et sans étiquette espérant bénéficier de la prime au sortant et d'un ancrage local. Repartent également Sauveur Tortorici, et le binôme Manare Khali-Philippe Sorez. La majorité départementale espère rafler quatre cantons montpelliérains aux ex-sauréliens. La dynamique Delafosse des dernières élections municipales pourrait jouer en faveur de la majorité socialiste de Kléber Mesquida.

Des verts plus divisés que jamais

C'est comme si le psychodrame d'Europe Ecologie Les Verts aux dernières élections municipales à Montpellier se rejouait. Les écologistes ne sont pas parvenus à se mettre d'accord sur une stratégie commune locale au sein même du parti. Certains partent avec la majorité départementale prônant des binômes communs avec le PS, d'autres préfèrent un rapprochement avec le mouvement NousSommes et les derniers créent le mouvement Printemps héraultais rassemblant des candidats EEVL avec la France Insoumise, Génération.s, le Parti de Gauche, la Gauche Démocratique et Sociale et Ensemble. C'est ainsi que dans le canton de Montpellier Castelnau-le-Lez, les électeurs vont retrouver trois candidats EEVL dans trois binômes différents dont un avec le sortant socialiste, Renaud Calvat, proche parmi les proches de Michaël Delafosse, maire et président de la métropole de Montpellier.

Quid de la progression du RN et des proches de Robert Ménard dans le bitérrois

Le RN et apparentés présentent des candidats dans chaque canton. Il s'agit de savoir si les trois cantons de Béziers aujourd'hui aux mains de candidats RN et proches de Robert Ménard vont conserver leurs mandats sachant que les cantons bitérrois votent traditionnellement très à droite et que maire de Béziers et président de l'agglomération est très bien ancré électoralement. A noter malgré tout que sur le canton de Béziers 1, les deux sortants, Henri Bec et Isabelle des Garets ne se représentent pas. Les candidats d'extrême droite ne bénéficieront donc pas de la prime aux sortants, la majorité départementale leur oppose le maire de Nissan-les-Ensérunes et Florence Lacas, épouse du maire de Sérignan et ancien président de l'agglomération. Dans les deux autres cantons de Béziers, 2 et 3, Marie-Emmanuelle Camous et Nicole Zénon repartent mais avec à chaque fois, un nouveau binôme.

Le RN a également des vues sur le canton voisin de Cazouls-les-Béziers. Le conseiller sortant, Philippe Vidal, aujourd'hui vice-président du conseil départemental, part avec l'étiquette de la majorité départementale doit sans doute se souvenir que la dernière élection a été très serré pour lui, avec seulement 43 voix d'écart.

Le parti de Marine Le Pen et les candidats soutenus par Robert Ménard ciblent aussi les cantons de Frontignan, toujours très périlleux pour le sortant socialiste Pierre Bouldoire qui n'est plus le maire de la ville centre. On surveillera également le canton de Sète, avec Sébastien Pacull qui a quitté Les Républicains aux dernière élections municipales, le canton de Mèze pour lequel Cédric Delapierre, membre du parti Les Républicains jusque là part sous la bannière RN et le canton d'Agde où le vote RN est toujours très fort.

Deux binômes inédits

La majorité départementale soutient deux binômes pour le moins inhabituel avec des rapprochements politiques quasiment inédits. C'est le cas à pour le canton de Pignan où Michelle Cassar, maire divers gauche de Pignan, et vice-présidente de la métropole de Montpellier est en binôme avec le sortant Jacques Martinier, maire de Fabrègues divers droite (union de la droite et du centre) .

A Saint-Gély-du-fesc aussi, la sortante Laurence Cristol, elle aussi issue du groupe Union de la Droite et du Centre au sein du Conseil Départemental brigue un nouveau mandat avec Jérôme Lopez. La majorité départementale y voit là des "alliances de territoire".

Les électeurs diront les 20 et 27 juin si c'est une bonne stratégie.

La liste des candidats par canton dans l'ordre donné par la préfecture. Les noms en gras sont ceux des candidats sortants.

1 Agde

1/ Henri Couquet et Fabienne Varesano (RN)

2/ Agnès Gizard-Carlin et Frédéric Markides (majorité départementale)

3/ Marie-Christine Fabre de Roussac et Sébastien Frey (Union de la Droite du Centre)

2 Béziers 1

1/ Pierre Cros et Florence Lacas Hérail (majorité départementale)

2/ Marie Hirth et Denis Marsala (soutenus par Robert Ménard)

3/ Jean-Pierre Perez et Marine Souty Couquet (PCF)

4/ Yann Geshors et Chantal Lapuerta

3 Béziers 2

1/ Christophe Coquemont et Linda Mendy (PS majorité départementale/DVG)

2/ Marie-Emmanuelle Camous et Gilles Sacaze (RN/Ménard)

3/ Colette Ciani et Corentin Coko (DVG)

4 Béziers 3

1/ Jean-Louis Respaud et Nicole Zénon (RN/Ménard)

2/ Elisabeth Mentas Mouly et Claude Zemmour (DVG/ majorité départementale)

3/ David Garcia et Annie Salvador-Alberny

4/ Nicolas Cossange et Marie La Loma (PCF)

5 Cazouls-lès-Béziers

1/ Stéphanie Galzy et Gilles Parmentier (RN)

2/ Séverine Saur et Philippe Vidal (maire de Cabrerolles/majorité départementale)

3/ Christian Harquel et Fabienne Mateu Vialettes (PCF)

6 Clermont-L’Hérault

1/ Florence Causse et Philippe Huppé (LREM)

2/ Laurent Claisse et Laurence Delacour (RN)

3/ Mathieu Bouchard et Rosemary Cremieux (EELV)

4/ Jean-Luc Falip et Marie Passieux (PS/majorité départementale)

7 Le Crès

1/ Claude Chabert et Lauriane Troise (RN)

2/ Audrey Bramy et Raphaëlle Valette (Nous Sommes / EELV)

3/ Yvon Pellet et Claudine Vassas-Mejri (DVG/PS/ majorité départementale)

8 Frontignan

1/ Patricia Andrieu et Gérard Prato (RN)

2/ Pierre Bouldoire et Sylvie Pradelle (PS/majorité départementale)

3/ Marcel Stoecklin et Danièle Varo

4/ Robert André et Marie-France Britto

9 Gignac

1/ Nicole Morere et Jean-François Soto (majorité départementale)

2/ Nordine Maktoubi et Delphine Petit (EELV/LFI) Printemps héraultais

3/ Martine Herbaut et Loïc Teyssier (RN)

10 Lattes

1/ Arnaud Knobloch et Emmanuelle Mysona (LREM)

2/ Cyril Meunier et Patricia Weber (majorité départementale)

3/ Sylviane Lecoq et Fabrice Thiry (RN)

4/ Stéphane Herb et Cathy Prost (EELV)

11 Lodève

1/ Patricia Fauquier et Chris-Valéry Leynaud (RN)

2/ Gaëlle Lévêque et Jacques Rigaud (PS/majorité départementale)

3/ Julia Mignacca et Sébastien Rome (Printemps héraultais)

4/ Anne Gautier et Florian Vire

12 Lunel

1/ Isabelle Buffet et Guillaume Vouzellaud (RN)

2/ Véronique Adell et Rémi Serveau (PS / EELV)

3/ Jérôme Boisson et Paulette Gougeon (DVG / DVD)

4/ Patrick Cusy et Agnès Vigoureux (DVD)

13 Mauguio

1/ Bertrand Coisne et Véronique Delort

2/ Brice Bonnefoux et Patricia Moullin-Traffort (DVD)

3/ Laurence Cavaillez et Stéphane Vincent (RN)

4/ Virginie Rage Andrieu et Christophe Robert

14 – Mèze

1 – Cédric Delapierre – Laetitia Teyssot (RN)

2 – Audrey Imbert – Christophe Morgo (PS/majorité départementale)

3 – Jacques Adgé – Karine Caussel

15 Montpellier 1

1/ Jocelyne Lacaze et Charles Mench (RN)

2/ Denis Agret et Karima Taibi

3/ Manar Bouida et Rachid El Moudden (PS/EELV/majorité départementale)

4/ Mafhoud Benali et Hélène Qvistgaard (LREM)

5/ Mohamed Mebrouk et Nathalie Oziol (EELV/LFI) Printemps héraultais

6/ Christelle Arnaud-Brougrarb et Adile Naciri

16 Montpellier 2

1/ Farès Araoudiou et Isabelle Gardai-Kalb

2/ Sabria Bouallaga et Alexis Boudaud Anduaga

3/ Anne Bollatre Villain et Maxime Oudot

4/ Jean-Louis Gély et Gabrielle Henry (PS/majorité départementale)

5/ Boris Chenaud et Adélie Di Malta (LFI/Génération.S) Printemps héraultais

6/ Michel Bastide et Laurence Gess Lladeres (LREM)

7/ Marie-Noëlle Sibieude et Thierry Teulade (écologistes)

8/ Marie-Paule Jarniac et Jean-Marie Moralez (RN)

17 Montpellier 3

1/ Serge Guidez et Karine Wisniewski (PS)

2/ Sandra Houée et Benoît Lamant (LR)

3/ Palmyre Pham et Sauveur Tortorici (sans étiquette/ancien élu saurélien)

4/ Serge Martin et Virginie Rozière (SE/Radicaux de gauche)

5/ Thibaut André et Sophie Fourcadier (EELV-Printemps héraultais)

6/ Brice Pedrono et Stéphanie Peillet

7/ Alex Frederiksen et Flavia Mangano (RN)

18 Montpellier 4

1/ Gemel Ben Saïd et Yona Naïli (LFI/EELV) Printemps héraultais

2/ Sylvain Baumlin et Charlotte Scalabrini

3/ Jean Almarcha et Corinne Gournay Garcia (PS/PCF/majorité départementale)

4/ Manare Khali et Philippe Sorez (anciens élus sauréliens)

5/ Frédéric Bouchet et Flora Sallembien

6/ Emmanuel Lastenouse et Mathilde Louis

7/ Dylan Cauvin et France Jamet (RN)

8/ Laurence Duverger – Didier Schein

19 Montpellier 5

1/ Marine Anjo et Ambroise Belin (LR)

2/ Zita Chelvi- Sandini et Sébastien Cristol (PS/EELV/majorité départementale)

3/ William Amblard et Marine Morvant (RN)

4/ Frédéric Arene et Maud Bodkin (sans étiquette/ex élue saurélienne)

5/ Jean-Paul Bideau et Nora Ounnas-Leroy

6/ Bruno Roudil et Brigitte Roussel Galiana

7/ M’Barka Boualleg et Julien Colet (EELV/LFI) Printemps héraultais

20 Montpellier – Castelnau-le-Lez

1/ Renaud Calvat et Jacqueline Markovic (PS/EELV/majorité départementale)

2/ Cathy Aberdam et Vincent Meynier (Nous Sommes/EELV)

3/ Sandrine Cadilhac et Jacques Fouilhé

4/ Claire Dreidemy et Alain Visseq

5/ Nicolas Lauron et Jamila Moukrim (RN)

6/ Nelly Lacince et Jean-François Nguema (LFI/EELV) Printemps héraultais

21 Pézenas

1/ Caroline Ianelli-Royo et Jérôme Ivorra

2/ Julie Garcin-Saudo et Vincent Gaudy (PS/majorité départementale)

3/ Laetitia Brun – Bruno Lerognon (RN)

22 Pignan

1/ Kadija Boulangeat et Thierry Tsagalos (RN)

2/ Michelle Cassar et Jacques Martinier (DVG/DVD/majorité départementale)

3/ Serge Desseigne et Anne Titout (PCF/EELV) Printemps héraultais

23 Saint-Gély-du-Fesc

1/ Frédéric Bernard et Béatrice Montel (LREM)

2/ Alexia Donadoni et Kévin Lavallée (RN)

3/ Isabelle Chabbert et Yvan Garcia

4/ Bruno Chichignoud et Gwenaëlle Guerlavais

5/ Laurence Cristol et Jérôme Lopez (LR/PS/majorité départementale)

6/ Caroline Borras et Olivier Ravel

24 Saint-Pons-de-Thomières

1/ Kléber Mesquida et Marie-Pierre Pons (PS/majorité départementale)

2/ Laurie Baron et Pierre Polard

3/ Virginie Alcina et Gilles Laigre (RN)

25 Sète

1/ Gabriel Blasco et Véronique Calueba (DVG/majorité départementale)

2/ Sonia Fraysse et Sébastien Pacull (RN)

3/ Josiane Amarger et Laurent Hercé (EELV)

4/ François Escarguel et Jocelyne Gizardin (DVD)