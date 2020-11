"C'est pas trop dur en ce moment ?" : la question de François Hollande à Emmanuel Macron

À l'occasion des commémorations de l'Armistice du 11 novembre 1918, l'échange entre le chef de l'État et son prédécesseur n'est pas passé inaperçu.

Échange entre Emmanuel Macron et François Hollande le 11 novembre sous l'Arc de Triomphe

Les masques sur les visages n'ont pas permis d'étouffer complètement la conversation un peu surprenante entre Emmanuel Macron et François Hollande. Le président de la République, qui présidait les commémorations de l'Armistice du 11 novembre 1918 s'est entretenu quelques secondes avec son prédécesseur sous l'Arc de Triomphe. "Ça va ? Pas trop dur en ce moment ?", lance alors l'ancien chef de l'État, une scène isolée par France Info.

En pleine période de crise sanitaire face à l'épidémie de Covid-19 et de multiplication des attentats en France, la question a de quoi surprendre. On remarque par ailleurs au second plan le bref regard, presque étonné, de Nicolas Sarkozy vers les deux hommes à la suite de l'échange. "C'est rien de le dire. Merci d'être là, je serais heureux qu'on en parle", répond alors Emmanuel Macron à son interlocuteur.

L'histoire ne dit pas si la question posée relève d'une petite pique adressée par François Hollande à son successeur, ou s'il s'agit d'une réelle compassion, les relations entre les deux hommes n'étant pas forcément chaleureuses depuis l'élection présidentielle de 2017. La scène n'a en tout cas pas manqué de faire réagir sur les réseaux sociaux.