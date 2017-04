"C’est quelqu’un qui va au bout de ses convictions", Clément électeur de Nicolas Dupont-Aignan dans la Loire

À quelques semaines du premier tour de l'élection présidentielle 2017, France Bleu Saint-Étienne Loire vous emmène à la rencontre des électeurs ligériens. Chacun leur tour, ils dévoilent leur choix de vote et nous expliquent ce qui les a décidés à voter pour tel ou tel candidat.

Aujourd'hui direction Rive-de-Gier à la rencontre de Cyril 33 ans. Un Ripagérien qui choisit Nicolas Dupont-Aignan. Cet ex-chercheur, aujourd'hui intermittent du spectacle, a voté à gauche mais aussi à droite. Alors qu’il livre son choix devant la mairie de Rive-de-Gier, le jeune-homme veut commencer par un préambule qui lui ressemble tout en modération. « Je ne vais jamais utiliser d’affirmation. C’est juste mon point de vue. D’accord ? ».

Le 23 avril, ce sera donc Nicolas Dupont-Aignan. Un vote qu'il sait un peu différent. Mais, il a envie de l'assumer. _"Je n’ai jamais été dans les extrêmes. J‘ai souvent, trop souvent, voté par défaut. Parce que je n’ai jamais eu de candidat qui me représentait vraiment. Il n’y a jamais quelqu’un qui m’a vraiment convaincu. J’espère que cette fois je ne me tromperai pas. On va voir où cela va nous mener. C’est pour ça que j’ai choisi Nicolas Dupont-Aignan. J’ai envie d’essayer autre chose que l’alternance droite -gauche des grands partis."

Et dans son choix, le Ripagérien a été très marqué par le journal du 18 mars où le candidat de la France Debout ! a quitté le plateau de TF1 en disant "On ne peut pas se laisser voler la présidentielle". _"C’est surprenant. Ça m’a étonné. Je pense qu’il faut du courage. C’est une prise de risque. Si un homme a fait ça lors de la campagne, au moment où c’est critique, qu'il perd la possibilité de s’exprimer à une heure de grande écoute, c’est quelqu’un qui va au bout de ses convictions."

Pour lui Nicolas Dupont-Aignan incarne donc le renouvellement d'une classe politique usée. _"Ce que j’attends, c’est plus de transparence. Plus d’honnêteté. J’ai l’impression qu’il y a tellement de monde qui essaie de profiter du système. Le premier nettoyage à faire c’est au niveau des politiques. Ce sont les politiques qui doivent montrer l’exemple."

Intermittent du spectacle, Clément a aussi forcément été attentif au programme de Nicolas Dupont-Aignan autour de la culture. Même s'il insiste encore son « intérêt personnel importe peu ». « La culture c’est un point important Les musées gratuits le dimanche c’est par exemple un point positif. » Clément qui est aussi très sensible à l'idée d’une France Forte notamment face à l'Union Européenne.

