"C'est un honneur pour moi d'être au service des Français", confie Philippe Frei, nouveau député de Côte-d'Or

Philippe Frei. Ce nom, vous ne le connaissez peut-être pas et pourtant, vous allez surement beaucoup l'entendre ces prochains jours et prochains mois. C'est le nouveau député de la 3ème circonscription de Côte-d'Or. Il remplace Fadila Khattabi, nommée Ministre en charge des personnes handicapées le 20 juillet 2023.

"Le jour du remaniement, j'avais décidé de passer du temps avec mon fils et de ne pas suivre les informations. Je me disais que je jetterai un œil au remaniement dans la soirée. Finalement, Fadila Khattabi m'a téléphoné aux alentours de midi pour m'annoncer sa nomination et donc… que je prenais sa place à l'Assemblée. J'ai d'abord été très heureux pour elle. De mon côté, c'est un honneur de lui succéder et de servir les Français."

Une nouvelle vie pour ce cadre d'EDF

Philippe Frei est un enfant du pays. Il est né et a grandi à Chenôve avant de s'installer à Collonges-et-Premières où il vit depuis vingt ans avec sa femme et ses deux enfants. Après avoir travaillé dans l'industrie et le bâtiment, Philippe Frei entre à EDF en 1996 où il travaillera dans plusieurs domaines. "J'ai travaillé dans le domaine de l'exploitation des réseaux électriques puis dans la conduite des réseaux électriques. Depuis neuf ans, j'étais à la direction immobilière en charge des travaux de projets de travaux immobilier." Philippe Frei prend alors très vite contact avec la direction des ressources humaines de son entreprise pour mettre en place un dispositif de mise à disposition, permettant au nouveau député d'exercer sa nouvelle fonction.

Mais cette nomination bouleverse également sa vie personnelle. "Je vais devoir naturellement faire des allers-retours réguliers à Paris. Ma femme est personnel soignant, donc avec des contraintes horaires, mais on fera en sorte que tout aille bien." Philippe Frei fera sa rentrée dans l'hémicycle le 25 septembre.