"C'est une défaite pour La République en Marche mais le parti limite la casse" analyse Daniel Juillard

Indre, France

Le Rassemblement National sort vainqueur de ces élections européennes avec 23,4% des voix. La république en marche elle, termine deuxième avec 22,4%. Le bras de fer entre les deux partis a donc tourné à l'avantage de celui de Marine Le Pen, même si "La République en Marche limite la casse" estime Daniel Juillard, politologue et ancien directeur de l'Echo du Berry. Il rappelle que le gouvernement sort de six mois de manifestations des gilets jaunes et qu'on aurait pu s'attendre à une vraie gifle, or les écarts sont réduits, "même si cela reste une défaite".

Daniel Juillard analyse ces résultats Copier

Dans les grandes lignes, les français ont voté comme leurs voisins européens

On a tendance à analyser les résultats de ces élections en se concentrant sur la France et sur les résultats des scrutins précédents. Pourtant il s'agit bien d'une élection européenne, et plusieurs grandes tendances se dégagent pointe Daniel Juillard : un taux de participation plus important que prévu (autour de 51% en France), une poussée des écologistes et un succès pour l'extrême droite. On retrouve finalement ces grandes tendances chez plusieurs de nos voisins européens, de l'Allemagne à l'Autriche en passant par l'Italie.