"C'est une honte pour le Médoc" : à Pauillac, 80 manifestants réclament la démission de Grégoire de Fournas

"On ne veut pas de ce député-là" : c'est un des slogans scandés par les manifestants qui se sont réunis ce dimanche 6 novembre à Pauillac devant la permanence de Grégoire de Fournas, pour réclamer la démission du député médocain, temporairement exclu de l'Assemblée nationale suite aux propos racistes qu'il a tenus dans l'hémicycle le 3 novembre. Environ 80 personnes ont répondu à l'appel de la France insoumise. Le rassemblement a eu lieu dans le calme.

"Ça suffit de banaliser de tels propos"

Parmi les manifestants, plusieurs adhérents ou sympathisants de partis de gauche, quelques élus mais aussi des habitants de Pauillac. Jasmina est venue avec ses deux jeunes enfants pour dire son ras-le-bol. "Ça suffit de banaliser de tels propos, de justifier un propos raciste par un autre, ce n'est plus acceptable ! Je sais que ces gens existent, mais je suis quand même surprise d'entendre de telles choses"

Quelques pas plus loin, Conchita brandit sa pancarte sur laquelle on peut lire : "Racisme ne rime pas avec Médoc, solidarité!" "Je ne tolère pas ces propos racistes, envers des personnes qui sont dans la misère et dans une grande souffrance", souligne cette militante associative et féministe. "Ces propos et cet individu sont une tache pour notre Médoc, une honte". Même colère chez Laurence, habitante de la circonscription et son amie Christine, militante insoumise. "J'ai été très choquée d'entendre ces propos à l'Assemblée, je trouve ça intolérable. J'aimerais bien que le député prenne ses responsabilités", détaille Laurence, sans vraiment croire à une démission de Grégoire de Fournas. L'élu n'était pas présent dans sa permanence.