Les maires du Pays viganais furieux de ne pas pouvoir rencontrer Emmanuel Macron : "C'est une insulte !"

Ils ont appris la visite d'Emmanuel Macron à Ganges dans la presse. Les maires du pays viganais ne seront pas reçus par le président ce jeudi. "Un affront et une grossièreté" pour Régis Bayle, le maire d'Arrigas. En effet, les élus locaux auraient voulu parler au Président de la fermeture de la maternité de Gange.

Au cœur de la colère : le dossier brûlant de la maternité

"Les maires sont des élus de proximité, insiste Régis Bayle. Nous avons été moteurs dans la mobilisation pour sauver la mairie de Gange. Mme la maire du Vigan a même remis un courrier au président de la République, nous n'avons eu aucune réponse et le 19 décembre la maternité a été suspendue. Nous avons vraiment un sentiment d'arrogance et de mépris."

"Après tous ces mois de mobilisation, venir ici, ne pas souhaiter nous rencontrer et ne pas avoir un mot pour ce qu'il s'est passé à la maternité c'est une insulte pour les centaines de citoyens qui se sont mobilisés", assène l'élu.

"C'est déconcertant"

Ce sentiment est partagé par la maire du Vigan, Sylvie Arnal : "Le Président dans ses discours affirme vouloir aller à la rencontre des maires ruraux mais quand il en a l'occasion, il ne le fait pas. Nous sommes les premiers à entendre les citoyens et pouvoir transmettre leurs revendications. Cette fin de non recevoir est déconcertante mais nous continuerons à nous battre pour nos administrés et nos territoires."

De son côté, le maire de Ganges, Michel Fratissier sera lui aux premières loges pour accueillir Emmanuel Macron. Il compte d'ailleurs lui glisser un mot sur la maternité.

Des élus présents dans le cortège

Même si le dossier de la maternité reste à ses yeux le plus important, Régis Bayle aurait aussi voulu attirer l'attention du Président sur d'autres sujets. "Notamment la problématique de l'arrosage pour les agriculteurs qui vont être impactés dans la culture de l'oignon doux des Cévennes mais aussi de toutes les questions liées à la ruralité."

À défaut de pouvoir rencontrer le Président, les élus du pays viganais ont décidé de se joindre à la manifestation organisée sur place. "Nous sommes au milieu de la foule, avec nos administrés et nous en sommes fiers", résume Régis Bayle.