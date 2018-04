Deux interviews en moins d'une semaine pour le chef de l'Etat. Emmanuel Macron a passé plus de deux heures à répondre aux questions des journalistes de BFMTV et de Médiapart ce dimanche soir. Une interview boudée par certains nîmois.

Nîmes, France

Emmanuel Macron était ce soir à la télévision. Interview menée par deux journalistes : Jean-Jacques Bourdin de BFMTV et Edwy Plenel de Médiapart. Une interview annoncée depuis plus d'une semaine par les deux médias.

Le président a passé plus de deux heures et demi à s'expliquer notamment sur les réformes en cours et sur la grève des cheminots.

Des nîmois boudent l'entretien présidentiel ce dimanche soir pour une autre activité.

Une interview dont on ne connait pas encore l'audience exacte mais généralement une grande partie des français se désintéressent de ce genre d'interview.

"J'étais avec ma copine au cinéma donc je n'ai pas allumé ma TV, de toutes façons la politique ne m’intéresse pas, c'est une perte de temps" Mikaël nîmois de 28 ans

Il y a aussi les déçus d'Emmanuel Macron et ceux qui ne partagent pas ses positions comme Philippe.

Je n'ai pas regardé parce que ça m'énerve, je suis très déçu d'Emmanuel Macron. Regardez les retraites et le chômage ! Il n'y a plus rien qu'y va dans ce pays, je suis blasé." Philippe, menuisier nîmois.

L'audience exacte de l'interview d'Emmanuel Macron sera connue dans la matinée de ce lundi.