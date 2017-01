"C'est une présidentielle inédite" Ronan Doaré maître de conférence à Rennes 2

Benoît Hamon a remporté la Primaire de la gauche dimanche soir, devançant largement Manuel Valls à l'issue du second tour. Le Breton a obtenu plus de 58% des voix, et même 62% en Bretagne. Analyse de ce scrutin avec Ronan Doaré, maître de conférence en droit public à Rennes 2.

Benoît Hamon a largement remporté le deuxième tour de la primaire de gauche, obtenant dimanche soir plus de 58% des suffrages face à Manuel Valls. Le Brestois s'impose encore plus en Bretagne avec 62% des voix et même 68% à Rennes.

Pour Ronan Doaré, maître de conférence en droit public à Rennes 2 et invité de France Bleu Armorique ce lundi, c'est une "vraie victoire, une sanction du quinquennat de François Hollande". Mais notre invité précise que la tâche ne s'annonce pas facile maintenant pour Benoît Hamon. "Il va falloir aller au delà des primaires et s'adresser à tous les électeurs de la présidentielle" explique-t-il. Selon Ronan Doaré, il va falloir faire un choix. "Benoit Hamon n'arrivera pas à rassembler des écologistes, des mélenchonistes et l'aile droite du PS, les pro-Valls".

"Il y a un choix à faire pour les élus pro-Valls" Ronan Doaré, maître de conférence en droit public à Rennes 2

En Bretagne, de nombreux élus notamment Jean-Yves Le Drian, ministre de la Défense et Président de Région, ou encore Nathalie Appéré, députée-maire PS de Rennes, ont soutenu Manuel Valls pour la primaire de la gauche. "Ces élus vont avoir un choix à faire: rester au sein du Parti Socialiste ou aller regarder du côté d'Emmanuel Macron", explique Ronan Doaré. Pour le politologue rennais, "il y a moins de différences en Macron et Valls qu'entre Valls et Hamon".

"Une présidentielle inédite" Ronan Doaré, maître de conférence en droit public à Rennes 2

Après la victoire de Benoit Hamon, on s'achemine encore plus vers "une élection présidentielle inédite" explique Ronan Doaré, "avec les sortants sortis et des incertitudes concernant le vainqueur".

