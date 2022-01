"C'est une victoire pour la démocratie" : quatre départements réagissent à la condamnation d'Éric Zemmour

Le Tarn, le Tarn-et-Garonne, la Haute-Garonne et le Gers font partie des 22 départements qui avaient porté plainte contre le candidat à l'élection présidentielle. Éric Zemmour vient d'être reconnu coupable ce lundi de provocation à la haine raciale pour des propos sur les mineurs non accompagnés.

Éric Zemmour vient d'être condamné à 10.000 euros d'amende ce lundi pour provocation à la haine raciale, par le tribunal correctionnel de Paris. Une condamnation pour des propos qui avaient choqué et tenus en 2020. Alors chroniqueur sur CNews et pas encore candidat à l'élection présidentielle, Éric Zemmour avait qualifié les migrants mineurs isolés de "voleurs", "assassins" et "violeurs".

Des propos qui avaient notamment scandalisé 22 départements français - dont le Tarn, le Tarn-et-Garonne, la Haute-Garonne et le Gers. "Tenir de tels propos sur les migrants mineurs isolés est inacceptable, et contre les valeurs qui fondent notre République", déclare Christophe Ramond, le président du Conseil départemental du Tarn. "En tant que président d’un Conseil départemental, compétent en l’accompagnement et la prise en charge des mineurs non accompagnés, cette condamnation résonne pour moi comme une victoire pour notre démocratie."

Considérant que leur rôle est de protéger ces jeunes, ils avaient communément décidé de porter plainte contre le polémiste pour ces propos. Ce lundi, dans un communiqué commun, les 22 départements saluent cette condamnation.

"Il s’agit d’une victoire pour la démocratie." - communiqué de presse des 22 départements

"Cette condamnation prouve qu’on ne peut pas dire n’importe quoi impunément. Que la justice est là pour protéger des paroles les plus abjectes", poursuivent les départements concernés. À trois mois de la présidentielle, ils y voient même "une mise en garde pour celles et ceux qui seraient tentés par des prises de position populistes ou à des incitations à la haine".

"Les propos tenus par Éric Zemmour en 2020 sont synonymes de haine, d’horreur, a encore réagi Christophe Ramond. Tout comme ceux récemment déclarés par le même individu sur les enfants en situation de handicap, qu’il faudrait laisser de côté, exclure, montrer du doigt."

Par la voix de son avocat, le polémiste annonce faire appel de la décision du tribunal.