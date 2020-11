"C'était maladroit de cumuler l'hommage et un diagnostique sur la fonction de maire " reconnaît Pierre Hurmic

Après une journée de polémique, le maire de Bordeaux est revenu sur France Bleu Gironde ce jeudi, sur l'esprit de son message qui a mis le feu aux poudres dans l'opposition municipale.

L'esprit du tweet était d'abord de rendre hommage à Jacques Chaban Delmas, à rappeler son passé de résistant, rappeler que pendant 48 ans il avait imprégné la vie politique bordelaise, et dans le même tweet, c'est peut être là le tort que j'ai eu, je disais que la fonction de maire avait changé, aujourd'hui on est plus dans la période de cumul dans le temps

C'était vraisemblablement maladroit de vouloir cumuler l'hommage et un espèce de diagnostique sur le fait que la fonction de maire avait changé

Pierre Hurmic malgré ses 25 années passées dans l'opposition municipale, a été surpris des réactions. Il dit avoir sous estimé la capacité de polémique de ses opposants politiques locaux.

Certains se sont engouffrés là dedans pour faire une interprétation très politicienne et malveillante

Après la polémique du sapin de Noël, le maire promet désormais qu'on ne l'y prendra plus