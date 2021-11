"C'est devenu vraiment insupportable" : un député du Cher se mobilise contre l'engrillagement des forêts

C'est un sujet de discorde depuis plus de 20 ans en Sologne : l'engrillagement des forêts est au centre d'une proposition de loi déposée par le député du Cher François Cormier-Bouligeon le 16 Novembre. L'élu était l'invité de France Bleu Berry ce matin. Il dénonce l'absence de dialogue, qui serait refusé par certains grands propriétaires de forêts privés, à l'origine de la pose de ces clôtures qui posent difficulté à la faune.

Un phénomène qui serait en augmentation selon l'élu

Cette problématique n'est pas nouvelle, mais elle est pour le moment loin d'être réglé selon François Cormier-Bouligeon pour qui ces clôtures "défigurent la forêt. Il y a plus de 4 000 haut grillages en Sologne et ça se répand partout dans le Sancerrois, voire dans la Brenne, dans les Landes, et en Normandie" déplore le député du Cher pour qui c'est structures ont un seul but précis : "organiser la surpopulation de grands animaux sangliers, chevreuils, cerfs, les faire les semis domestiquer, puis les abattre en masse lors du week-end de massacre d'animaux. Parfois plus de 200 sangliers sont tués en un week-end. Cette pratique, elle abîme nos paysages. Elle nuit à la biodiversité des forêts et au bien être animal." peste l'élu.

Interdire le "prélèvement" de grands animaux

Pour lutter contre ce phénomène, François Cormier-Bouligeon propose une mesure concrète dans sa proposition de loi : "interdire le prélèvement [terme utilisé par les chasseurs pour parler de l'abattage des animaux] de grands animaux dans les propriétés qui sont en tout ou partie encloses. Et en faisant disparaître le but de cette pratique, on fera disparaître les grands grillages. En tous les cas, c'est notre souhait." explique le député La République en Marche, dont la proposition de loi est co-signée par 80 autres députés.

Certains propriétaires argumentent, eux, que ces grillages leur permettent d'assurer la sécurité de leurs parcelles : "Il y a bien d'autres moyens pour marquer la propriété. (...) on peut parfaitement matérialiser sa propriété avec une clôture en matériaux naturels, en bois, pas plus haute qu'un mètre 20 avec de l'espace au sol qui laisse passer les animaux, les petits comme les grands. C'est ça la pratique de la chasse éthique" leur répond François Cormier-Bouligeon.

Un dialogue impossible déplore le député

Le député dénonce une absence de volonté de dialogue de la part des propriétaires : "Moi je tends la main depuis des mois et des mois, et plutôt que de saisir cette offre de concertation, alors que toutes les associations, les élus locaux, sont venus dialoguer avec moi, ces grands propriétaires non seulement ils ne dialoguent pas, ils continuent à construire des hauts grillages, et en plus maintenant ils font des procès à ceux qui osent s'opposer à ce qu'ils font" affirme François Cormier-Bouligeon. "C'est devenu vraiment insupportable, et du coup mon rôle de législateur, de député, c'est de remettre de l'ordre, de remettre de l'intérêt général en Sologne et partout en France" ajoute l'élu de la majorité présidentielle.

Le député de la première circonscription du Cher espère que sa proposition de loi soit examinée avant la fin de la mandature.