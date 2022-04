Cabinets de conseil : une enquête ouverte depuis le 31 mars pour "blanchiment aggravé de fraude fiscale"

Le Parquet national financier (PNF) a annoncé mercredi l'ouverture d'une enquête préliminaire pour "blanchiment aggravé de fraude fiscale" après la publication, mi-mars, d'un rapport sénatorial (PDF) dénonçant la "dépendance" du gouvernement et des pouvoirs publics aux cabinets de conseil privés. Dans ce rapport, la commission d'enquête du Sénat a accusé les entités françaises du cabinet McKinsey d'optimisation fiscale, de telle sorte qu'elles n'auraient versé aucun impôt sur les sociétés entre 2011 et 2020. Ces révélations ont déclenché de vifs débats et fragilisé la campagne d'Emmanuel Macron, à quelques jours du premier tour de l'élection présidentielle.

Plus d'informations à venir...