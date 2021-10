Cachan : Gérald Darmanin demande des comptes après le dérapage d'un élu de la ville au sujet de la police

Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a adressé une lettre à la maire de Cachan (Val-de-Marne), Hélène de Comarmond, pour lui demander des comptes après les propos polémiques d'un élu La France insoumise (LFI) de la ville sur les forces de l'ordre, ont appris nos confrères de franceinfo auprès de l'entourage du ministre ce mercredi, confirmant une information de CNews.

Une vidéo du conseil municipal de Cachan du 30 septembre circule sur les réseaux sociaux depuis quelques jours, principalement relayée par la droite. Elle montre un extrait d'un débat sur la nécessité ou non de donner des armes létales aux policiers municipaux. Dominique Lanoë, élu LFI et adjoint chargé de la vie scolaire, déclare au micro : "Je croyais que le but de la police était de protéger la population et pas nécessairement de posséder des armes pour la tuer."

Dans son courrier, le ministre de l'Intérieur dénonce des "propos inacceptables" dont la "teneur est sans ambiguïté". "Vous imaginez l'émoi qu'ils ont pu provoquer au sein de nos forces de l'ordre et au-delà. Je souhaite donc que vous puissiez me préciser dans quel contexte de telles déclarations ont pu être prononcées", écrit Gérald Darmanin, appelant à "faire preuve d'intransigeance face à toutes les attaques" contre les forces de l'ordre.

De son côté, la nouvelle présidente du groupe La France insoumise à l'Assemblée nationale, Mathilde Panot, a réagi lors de sa première conférence de presse dans ses nouvelles fonctions ce mercredi : "Je pense qu'il faut arrêter avec les polémiques qui sont lancées par l'extrême droite et certains des syndicats policiers", a-t-elle lancé, car elles "enflamment le débat alors que nous devrions avoir un vrai débat sur la question de la police républicaine". "Cette polémique est une insulte à l'intelligence des citoyens", a-t-elle ajouté.