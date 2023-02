Cagnes-sur-Mer en appelle à ses habitants pour imaginer son avenir

Louis Nègre veut impliquer un peu plus les citoyens dans la vie politique de la commune

Appel aux volontaire : la ville de Cagnes-sur-Mer lance une consultation citoyenne pour associer les habitants aux décisions qui feront leur ville demain. "C'est un appel aux cagnois constructifs qui veulent participer à la ville de Cagnes pour les cinq, dix, quinze ans à venir" explique le maire Louis Nègre. "Ils sont sur le terrain à longueur de temps, ils ont leur vision, leur profession, nous voulons les associer à notre vision. On se projette, c'est notre devoir mais on veut le faire avec eux. C'est une commission à titre expérimental, avec des volontaires."

Réconcilier les gens avec la politique

Selon le maire, impliquer les citoyens dans les prises de décisions est une tradition locale : "depuis que je suis arrivé, une de mes premières décisions, c'était un livre blanc qui avait très bien marché. Je demandais aux cagnois ce qu'ils voulait. On a eu plusieurs milliers de réponses. Après on en a fait deux, trois. Ensuite j'ai fait des réunions avec les gilets jaunes également." Avec une préoccupation pour Louis Nègre : "aux législatives plus de la moitié des électeurs ne se sont pas déplacés. cela démontre une fracture. Il ne faut pas que les citoyens se sentent trop éloignés de ceux qui gouvernent." Lancement de cette commission prévu en mars pour imaginer l'avenir de Cagnes-sur-Mer.