Cahiers de doléances et d'espérances à Bordeaux, moyen d'expression ou "enfumage" ?

Les huit mairies de quartier de Bordeaux sont équipées de cahiers de doléances depuis mardi 15 janvier. Ils ont pour objectif de faire remonter les revendications et les propositions des citoyens au chef de l'Etat. Dans le quartier de Bastide, les habitants sont sceptiques sur leur efficacité.

Un cahier de doléance et d'espérances est mis à la disposition des citoyens du quartier Bastide à Bordeaux.

Alain Juppé l'avait annoncé la semaine dernière lors de ses voeux à la presse, les cahiers ont été ouverts mardi 15 janvier dans les huit mairies de quartiers à Bordeaux, pour faire suite aux revendications des gilets jaunes. Faire remonter les revendications, les critiques mais aussi les propositions des citoyens à l'échelle nationale, faciliter le dialogue et irriguer le grand débat national lancé le même jour. Tels sont les objectifs de ces cahiers de doléances et "d'espérances", pour reprendre les termes d'Alain Juppé. Les bordelais peuvent donc dès à présent se rendre dans l'une des huit mairies de quartier, sur leurs horaires d'ouverture, ou bien directement déposer un message en ligne sur le site de la mairie.

Quelle est l'utilité des cahiers de doléances "et d'espérances" ?

"Comment analyser, synthétiser cette matière en grandes familles de sujets et de débats pour nous faire avancer ?", le maire s'interroge Copier

Dans le quartier de La Bastide, sur la rive droite de Bordeaux, le cahier de doléances et d'espérances trône sur une table, dans une salle aménagée pour l'occasion. Rolande, retraitée hyperactive, engagée dans deux associations, en a entendu parler lors d'une réunion de quartier. Elle est ravie de le trouver. "C'est super ! J'ai mis que le vote blanc doit être impérativement reconnu et que le vote doit rester non obligatoire, dépendant du libre arbitre de chacun."

"On nous donne la possibilité de nous exprimer, donc j'estime que c'est bien de le faire. Après il ne faut pas venir se plaindre !"— Rolande habite à deux pas de la mairie

Rolande voit le cahier comme une opportunité d'exprimer ses idées de manière apaisée. Plus efficace que le débat, qui pourrait dégénérer vers la violence, selon elle.

Reste à savoir si ces revendications seront entendues et Françoise en doute. Elle regrette déjà que la question du rétablissement de l'ISF soit écartée des débats.

"Les priorités des gens, ils ne veulent pas l'entendre. [Donc ce processus] est plus que faussé... C'est de l'enfumage !"

Le maire du quartier Jérôme Siri est lui aussi un peu sceptique sur le traitement final des doléances et propositions. Les cahiers des huit quartiers seront d'abord centralisés à la mairie de Bordeaux, puis envoyés à l'Elysée.

"C'est une matière très précieuse qui va être recueillie, mais comment l'analyser et la synthétiser, en faire des grandes familles de sujets et de débats pour nous faire avancer ? Je pense que ça va être complexe bien que nécessaire" — Jérôme Risi, maire du quartier La Bastide

Les cahiers de doléances, un complément au grand débat national qui vont être organisés jusqu'au 15 mars prochain. Jérôme Siri précise d'ailleurs qu'il pourra mettre des locaux à disposition pour organiser un débat de quartier, si la demande lui est faite par ses administrés. Cependant, il attend les directives de la mairie de Bordeaux. Pour l'instant, elle n'a pas annoncé l'organisation de grand débat à l'échelle de la ville ou des quartiers.