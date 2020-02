Camille Galliard-Minier va remplacer Olivier Véran sur les bancs de l'Assemblée dans un mois

Grenoble

C'était une surprise pour elle, même si les suppléants savent qu'ils peuvent remplacer les députés s'ils sont appelés à d'autres fonctions. Mais "beaucoup des 577 suppléants ne siègent jamais", rappelle Camille

Cette avocate de 44 ans, adhérente de La République en Marche, et mère de famille va donc défendre la première circonscription de l'Isère à l'Assemblée dans un mois, à la place d'Olivier Véran, fraîchement nommé ministre de la Santé.

"A la fois très fière pour Olivier Véran et très impatiente de commencer"

"Je suis très heureuse et très fière pour Olivier Véran avec qui j'ai travaillé depuis 2017 et qui fera un très bon ministre. C'est l'homme de la situation pour les grands dossiers qui se présentent, affirme Camille Galliard-Minier. Mais elle se dit aussi "très impatiente de commencer ce mandat pour représenter la circonscription et à l'Assemblée pour tous les grands enjeux qui nous attendent".

Surprise, même si être suppléant c'est être prêt à remplacer le député Copier

Je me sens prête et force de propositions

La nouvelle députée se sent prête : "Le fait d'avoir travaillé avec lui me permet d'être déjà en connaissance de nombreux dossiers en cours. Et je serai aussi force de propositions dans d'autres domaines, parce que mon parcours est différent de celui de Monsieur Véran".

Je peux apporter mon expertise sur des sujets comme le droit de la famille, le sort des prisons, la parité ou l'environnement

Ces autres domaines, Camille Galliard-Minier, veut bien les énumérer. Le droit de la famille, parce qu'elle a fait un doctorat et une thèse sur l'adoption, mais aussi la bio-éthique, la PMA (Procréation Médicalement Assistée). "J'ai été avocate pendant 12 ans, le sort des prisons , c'est un domaine où je voudrais apporter des propositions. La parité me paraît très importante. Et bien sûr, les questions environnementales . A la fois à travers l'engagement qu'il y a à Grenoble, mais aussi en tant que citoyenne".