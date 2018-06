Simone Veil fait ce dimanche son entrée au Panthéon. Rescapée d'Auschwitz lors de la seconde guerre mondiale, l'ancienne ministre de la santé avait fait adopter contre vents et marées, la loi dépénalisant l'avortement. Un parcours, une vie, qui force le respect selon Camille Senon. Entretien.

Limoges, France

Simone Veil fait ce dimanche son entrée au Panthéon. Rescapée du camp de concentration d'Auschwitz lors de la seconde guerre mondiale, l'ancienne ministre de la santé avait fait adopter contre vents et marées, en 1974, la loi dépénalisant l'avortement. Un parcours, une vie, qui force le respect selon Camille Senon, rescapée du village martyr d'Oradour sur Glane.

Toutes les femmes de ma génération lui sont reconnaissantes pour tout ce qu'elle a fait

Camille Senon en 2016 dans son appartement de Limoges © Radio France - Françoise Ravanne

Cette ancienne syndicaliste des PTT avait fait parler d'elle en 2016, en refusant la proposition du Premier ministre de l'époque, Manuel Valls, qui proposait de l'élever au rang de commandeur de l'Ordre national du mérite. Une femme communiste qui dans sa jeunesse à Paris, a bien connu les luttes pour les droits des femmes. A ses yeux, l'entrée de Simone Veil au Panthéon est "extraordinaire".

Mon expérience syndicale m'a appris que rien n'est définitivement acquis

Une femme qu'elle respecte aussi, malgré leurs divergences politiques, pour ses actions en faveur du rapprochement avec le peuple allemand peu de temps après la guerre, sans oublier son engagement contre la nazisme et le racisme. A écouter ci-dessous, le regard touchant et précis de Camille Senon, 93 ans, sur le parcours et la vie de Simone Veil.