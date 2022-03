Campagne de Valérie Pécresse : "Je suis pour arrêter l'autoflagellation", dit la responsable des Jeunes LR 84

"Le sondage, c'est comme le maillot de bain, c'est bien, mais ça cache l'essentiel", lance la responsable des Jeunes Les Républicains de Vaucluse, Audrey Raynaud, alors que sa candidate, Valérie Pécresse, est à la peine dans les intentions de vote à treize jours du premier tour de l'élection présidentielle. Invitée de France Bleu Vaucluse, Audrey Raynaud plaide pour "arrêter l'autoflagellation" et rappelle que le parti Les Républicains est "celui qui est capable de gagner toutes les élections". "Entre le début du mandat et la fin du mandat d'Emmanuel Macron, on gagne toutes les élections", souligne-t-elle.

"Il faut quand même savoir qu'on a des forces, qu'on a des atouts. Il ne faut pas se laisser avoir par les sondages", estime Audrey Raynaud, même si elle reconnaît que l'isolement de Valérie Pécresse a encore compliqué les choses. "Même si on a les visions, même si aujourd'hui on a des moyens technologiques qui nous permettent effectivement de rencontrer les gens différemment, ça ne remplacera jamais une visite d'entreprise, une rencontre avec des habitants, des élus, donc c'est nécessairement compliqué", concède-t-elle. La candidate des Républicains, testée positive au Covid, a dû annuler plusieurs déplacements de campagne, dont une rencontre avec des militants prévue à Cairanne. Rencontre qui est "reportée au samedi 2 avril", annonce Audrey Raynaud.