VIDÉO - Campagne présidentielle : "C'est la confusion généralisée", constate la sociologue Christèle Lagier

France Bleu Vaucluse : Avez-vous le sentiment que cette campagne présidentielle a du mal à décoller ?

Christèle Lagier : Oui, tout à fait. C'est la confusion généralisée. Déjà à gauche avec la multiplication des candidatures. Et puis aussi avec un président sortant qui ne s'est pas encore déclaré et avec une multiplication des candidatures à l'extrême droite, ce qui est assez nouveau dans cette campagne.

C'est rare qu'un président sortant mette autant de temps à entrer en campagne ?

Oui, c'est tardif. C'est vrai que là, on atteint là une date très proche, finalement, de la clôture des parrainages le 4 mars. Donc effectivement, Emmanuel Macron va sans doute se déclarer et la campagne officielle va démarrer. Donc c'est très tardif, mais c'est aussi le jeu de son implication sur la scène extérieure qui retarde sa déclaration. Mais il sera de toute façon le candidat à battre, tant à droite qu'à gauche, et c'est vrai que son entrée en campagne tardive rend le positionnement de ses concurrents assez difficile.

Plusieurs candidats n'ont toujours pas leurs 500 parrainages, notamment Jean-Luc Mélenchon, Éric Zemmour et Marine Le Pen. Faut-il revenir sur cette règle du parrainage d'élus pour être candidat ?

Alors, je pense que plus généralement, ce sont les institutions de la cinquième République qui sont à réviser. Il y a un vrai décalage entre eux, entre le pays réel, on va dire les électeurs, et leurs attentes. Il y a aussi une demande beaucoup plus participative à l'égard de la politique. Et puis, finalement, des institutions assez figées qui ont des règles que les électeurs ont du mal à comprendre. Donc, oui, est ce que c'est antidémocratique ? Est-ce qu'on devrait aussi ne pas rendre public le nom des élus qui soutiennent certains candidats ? Sans doute. Après, le parrainage ne vaut pas soutien et c'est vrai que c'est aussi un jeu de certains candidats de se déclarer à chaque fois victimes du non-parrainage des élus.

Vous vous intéressez particulièrement à l'extrême droite, qui est dans une position particulière pour cette présidentielle avec deux candidats d'extrême droite. Qu'est ce que ça change ?

Ça change la configuration politique. Marine Le Pen a tout fait pour dédiaboliser son parti, pour le rendre légitime. Elle en subit le revers, c'est-à-dire que son parti est aujourd'hui composé de professionnels de la politique qui voient beaucoup plus loin que cette présidentielle et qui, effectivement, se repositionnent aujourd'hui derrière le candidat qui semble attirer le plus de suffrages. Je dis bien "attirer le plus de suffrages" parce que le potentiel électoral de l'extrême droite, il n'est pas extensible non plus. Il semble visiblement que les suffrages vont se partager entre ces deux candidats, ce qui rend la qualification d'extrême droite pour le deuxième tour sans doute plus incertaine.

Cette double candidature ne veut pas dire que le potentiel d'électeurs de l'extrême droite a doublé ?

Au vu des analyses que je mène depuis plusieurs années, je ne pense pas. Marine Le Pen, en 2017, en janvier, était créditée de 28 % d'intentions de vote et elle n'a fait que 22 %. Finalement, lors de l'élection, le potentiel électoral de l'extrême droite, c'est ça. Avec une candidate de droite qui est là, qui présente un certain nombre de faiblesses, mais qui est quand même assez légitime au sein de son parti, donc des suffrages, qui va être très difficile d'aller chercher à droite de l'échiquier politique.

Et du côté de la base militante de l'extrême droite, comment pourraient-ils se positionner ?

C'est difficile de savoir si ils vont lâcher Marine Le Pen pour aller chercher Zemmour, car elle reste militante de l'extrême droite. Une partie non négligeable va sans doute lâcher Marine Le Pen pour aller vers Éric Zemmour. Il y a une partie qui va aller aussi vers Valérie Pécresse. Il va y avoir des défections, à l'évidence. Maintenant, je pense que Marine Le Pen, elle, a quand même un socle électoral, notamment populaire, qui va avoir du mal à se positionner derrière Éric Zemmour, qui incarne une droite plus idéologue aussi, qui est celle là. Il faut regarder un peu l'histoire. Mais la scission Mégret Le Pen en 98, c'était déjà ça. On a une configuration qui est assez semblable aujourd'hui.