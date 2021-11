Campagne présidentielle : Eric Ciotti (Les Républicains) en réunion publique ce samedi à Orléans

Eric Ciotti est attendu à Orléans ce samedi : le député des Alpes-Maritimes, candidat à la candidature LR pour l'élection présidentielle d'avril 2022, tient une réunion publique salle Eiffel à 15 heures, à la veille du deuxième débat télévisé qui opposera les cinq candidats du parti (dimanche soir sur BFM TV et RMC Info).

Eric Ciotti est le quatrième candidat des Républicains à se déplacer dans le Loiret à la rencontre des adhérents du parti, après Xavier Bertrand à Montargis le 1er octobre, puis Valérie Pécresse (à Montargis également) et Michel Barnier à Orléans, le 5 novembre. Philippe Juvin n'est pas (encore) passé par le Loiret.

Eric Ciotti, chantre d'une droite "sans tabous", adhérent au RPR à l'âge de 16 ans, qui se dit ami d'Eric Zemmour, pour qui il votera en cas de second tour entre le polémiste et Emmanuel Macron, n'est soutenu par aucun "grand élu" LR du Loiret (la grande majorité soutient Michel Barnier, à l'instar du maire d'Orléans Serge Grouard). L'ancien patron du Département des Alpes-Maritimes sera accueilli par plusieurs parlementaires LR du département, dont Jean-Pierre Door (soutien de Xavier Bertrand) et Marianne Dubois (soutien de Michel Barnier).

Ciotti, proche de Zemmour

Notez toutefois que le loirétain Valentin Blelly, qui vient d'annoncer son ralliement à Eric Zemmour, probable candidat à la présidentielle, a fait savoir qu'il votera toutefois pour Eric Ciotti dans le cadre du congrès LR (il reste en effet adhérent des LR, même s'il doit être démis de ses fonctions de président des Jeunes Républicains du Loiret, "la semaine prochaine lors du prochain bureau politique du parti", nous dit-on). Le vote pour désigner le ou la candidate se déroule du 1er au 4 décembre.