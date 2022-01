Campagne présidentielle : le comité de soutien à Anne Hidalgo officiellement lancé dans le Loiret

Les socialistes ont lancé officiellement ce jeudi le comité de soutien à Anne Hidalgo dans le Loiret. La campagne pour la candidate PS à la présidentielle d'avril prochain est pilotée par 3 personnes : Christophe Lavialle, adjoint au maire de Saint-Jean-de-Braye et premier secrétaire de la fédération socialiste du Loiret, David Jaquet, maire d'Artenay et conseiller régional (il est référent organisationnel) et l'orléanaise Fanny Pidoux, ex élue régionale, et conseillère nationale du PS (elle est référente politique).

Fanny Pidoux, conseillère régionale socialiste et signataire du nouveau manifeste des 343 © Radio France - Cécile Da Costa

"Dès ce week-end, nous allons mener des actions de collage et de distribution de tracts, dans tout le département, avec un document "et si on parlait des vrais sujets ?" : on veut remettre le projet au premier plan dans le débat, et remettre les sujets qui sont au cœur du programme socialiste : qu'on ne parle pas sans cesse d'immigration ! Mais aussi d'éducation, de santé, de valeurs républicaines, de sécurité...", explique Fanny Pidoux.

Venue de Boris Vallaud le 2 février à Orléans

La prochaine étape sera l'organisation d'un atelier dans le cadre du "laboratoire des idées" le 25 janvier sur le thème de la santé (comment lutter contre la désertification médicale et pour l'accès aux soins ?), explique Fanny Pidoux. Il y aura également la venue du député Boris Vallaud à Orléans le 2 février (déjà repoussée deux fois) pour une réunion publique et des rencontres consacrées à la santé. Un déplacement d'Anne Hidalgo dans le Loiret est également à l'ordre du jour.

La force militante la plus importante à gauche

Fanny Pidoux assure que le PS compte "sans conteste la force militante la plus importante à gauche dans le Loiret, avec 200 adhérents à jour de cotisation et de nombreux sympathisants", prêts à faire campagne pour la maire de Paris, "qui incarne les valeurs de la social-démocratie dans cette élection présidentielle".