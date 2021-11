Campagne présidentielle : plus de 700 parrainages d'élus LR pour Michel Barnier, "un signe de confiance"

C'est officiel : cinq candidats ont obtenu plus de 250 parrainages d'élus LR leur permettant ainsi de se présenter au congrès qui désignera début décembre le candidat du parti pour la présidentielle 2022. C'est Michel Barnier qui en a obtenu le plus (702). L'ex ministre est à Orléans ce vendredi.

"C'est un signe de confiance, de soutien auquel je suis très sensible. Et je remercie beaucoup tous les élus locaux dans plus de quatre-vingt départements de France, de métropole et d'outre-mer, qui m'ont soutenu", réagit Michel Barnier, interrogé ce vendredi matin sur France Bleu Orléans, au lendemain de la publication de la liste des cinq candidats autoriser à concourir dans le cadre du Congrès des Républicains qui devra désigner, le 4 décembre prochain, le candidat LR à la présidentielle de 2022 (Michel Barnier, Xavier Bertrand, Eric Ciotti, Philippe Juvin et Valérie Pécresse).

4 parlementaires du Loiret sur 5 le soutiennent

Michel Barnier, qui tient un meeting à Orléans ce vendredi soir, a déposé 702 parrainages d'élus LR, de loin le chiffre le plus important (le seuil étant fixé à 250). Et dans le Loiret, il est soutenu par quatre parlementaires sur cinq (les députés Claude Ganay et Marianne Dubois, les sénateurs Hugues Saury et Jean-Noël Cardoux). Seul le député Jean-Pierre Door, ex maire de Montargis, soutient Xavier Bertrand. Le maire d'Orléans, président de la fédération LR du Loiret, Serge Grouard, soutient lui aussi Michel Barnier.

C'est un signe de confiance"

Mais l'ex négociateur en chef du Brexit pour l'Union européenne tente de relativiser ce carton (presque) plein parmi les élus locaux et parlementaires LR : "il n'y a pas de course particulière, ou de compétition sur ce sujet. C'est un signe de confiance, certes. Mais cette élection ne se gagne que le jour du vote, c'est à dire le 1er et 2 décembre pour le premier tour, le 3 et le 4 pour le deuxième tour. Ce sont les militants, les adhérents que je rencontre, qui voteront".

Il n'y a pas de favori"

Est-il désormais le favori ? "Il n'y a pas de favori, très franchement, je n'aime pas beaucoup cette formule. Ce ne sont pas les sondages qui décident, pas les rumeurs et les petites musiques : ce sont les adhérents et les militants. Il faut les respecter, il faut les écouter, il faut les rencontrer. C'est ce que je fais jour après jour. Hier soir à Angers, ce soir à Orléans".

Je n'ai pas d'adversaire chez LR"

Alors que le premier débat télévisé entre candidats est organisé ce lundi soir, Michel Barnier l'assure : "je n'ai pas d'adversaire et ce n'est pas l'état d'esprit qui est le mien. Il y a des concurrents, des hommes et des femmes qui ont des ambitions dans ce parti, beaucoup de gens qui comptent et au delà de ceux qui sont candidats que vous avez cités, il y a aussi des gens comme Laurent Wauquiez ou Bruno Retailleau, des élus comme Serge Grouard qui m'accueille à Orléans et qui compte, des élus parlementaires, nombreux dans le Loiret, qui m'accompagnent. Franchement, je ne suis pas dans l'esprit de créer des polémiques et de créer des différences parce que ce qui est important pour moi, c'est que le 5 décembre au matin, on va devoir se retrouver. Si je suis élu, je proposerai aussitôt une rencontre pour fusionner nos équipes et mettre un programme en commun ensemble. Avec les bonnes idées de chacun !"