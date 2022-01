Campagne : Yannick Jadot viendra en visite en Creuse, d'après son comité de soutien départemental

Les Verts donnent un coup d'accélérateur à leur campagne en Creuse. A deux mois et demi de l'élection présidentielle, ils viennent de fonder un comité de soutien départemental à Yannick Jadot, baptisé : "Collectif Creuse Eco Solidaires". Au cours d'une conférence de presse, ils ont annoncé la venue prochaine du candidat Europe écologie les Verts (EELV) en Creuse.

Les forêts au cœur de cette visite

La date de la visite de Yannick Jadot n'a pas encore été dévoilée. En revanche on connait le thème de ce déplacement. Le candidat à la présidentielle 2022 se déplacera dans le sud du département pour parler du bois et de l'exploitation des forêts. "Les forêts sont absolument essentielles par rapport au changement climatique. Yannick Jadot c'est le président du climat. Le lien est facile à trouver", indique Pierrette Bidon, membre d'Europe écologie les verts et du "Collectif Creuse Eco Solidaires".

Les forêts sont essentielles pour lutter contre le réchauffement climatique Copier

Lors de son déplacement, Yannick Jadot pourrait aborder la question des coupes rases. Ce mode d'exploitation qui consiste à abattre toute les arbres d'une parcelle, est de plus en plus décrié en Limousin.

Une campagne sur le terrain et sur le numérique

En attendant cette visite, les partisans de Yannick Jadot en Creuse commencent à faire campagne sur le terrain. Quentin Picquenot le coordinateur du comité de soutien dévoile leur technique : plutôt que de distribuer des tracts sur le marché, ils tentent d'engager la discussion avec les Creusois. Ils leur posent notamment une question. "Qu'est-ce qu'un président écologiste d'après vous?".

La méthode des soutiens de Yannick Jadot pour interpeller les Creusois Copier

Les soutiens du candidat d'EELV ambitionnent aussi de faire campagne sur le numérique à travers une application. Il prévoient également d'organiser plusieurs cafés-débats en Creuse, au cours desquels les meetings de Yannick Jadot pourraient être diffusés en direct.