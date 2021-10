Campus LREM à Avignon : "On ne cache pas que nous sommes en campagne pour défendre les idées du président"

Plus d'une vingtaine de ministres arrivent à Avignon ce week-end. C'est le campus de La République en Marche. Le parti du président de la République invite ses dirigeants et 4.500 militants à réfléchir à la campagne électorale au parc des expositions jusqu'à dimanche.

La République en Marche réunit l'ensemble de la macronie ce week-end à Avignon, un "campus" aux airs de lancement de campagne présidentielle. Certes Emmanuel Macron n'est pas encore officiellement candidat, mais ses troupes, elles, se sentent déjà en campagne assume Stanislas Guérini, le délégué général de La République en marche ce vendredi matin sur France Bleu Vaucluse.

En attendant qu'Emmanuel Macron se lance officiellement, LREM a initié depuis la rentrée une phase de défense du bilan du quinquennat qui s'achève. A Avignon, le rassemblement doit également être l'occasion de faire avancer le chantier de la "maison commune" de l'ensemble de la macronie. Sur le programme de ce "campus", la mention "La République en marche" n'apparaît d'ailleurs pas, troquée pour la marque "Majorité présidentielle".

Stanislas Guérini, le délégué de la République en Marche était l'invité de France Bleu Vaucluse ce vendredi à quelques heures de l'ouverture du campus de LREM au parc des expositions d'Avignon.

Démonstration de force ce week-end à Avignon, plus de 4000 marcheurs attendus, c'est inédit pour la République en Marche, pourquoi le choix du Vaucluse ?

Stanislas Guérini - "Parce que d'abord, Avignon, c'est une ville de culture. C'est une ville où nos idées progressistes se sentent bien. Et puis c'est une région dans laquelle nous avons obtenu des succès au côté du président de région. Vous savez qu'on a fait campagne des régionales ensemble et donc ça avait du sens pour nous de se réunir dans ce département. C'est plus qu'une démonstration de force. C'est une démonstration d'unité et de mobilisation et d'envie à porter nos idées, à défendre notre bilan, à défendre le président de la République."

Ce week-end à Avignon, ça sonne comme le coup d'envoi de la campagne d'Emmanuel Macron ?

"En tout cas, nous, les marcheurs, les militants de la majorité présidentielle, on ne cache pas qu'on est en campagne pour défendre ce qu'on a fait pendant quatre ans pour promouvoir ce bilan. Vous savez , le quoi qu'il en coûte au dédoublement des classes au secteur de la santé... C'est autant de réformes qui changent le quotidien des Français. On n'a jamais rien lâché, même pendant la crise. Et puis, on va continuer d'agir. Le président de la République l'a dit, ce sera jusqu'au dernier quart d'heure. On a envie effectivement de porter ses idées et de les défendre et de montrer que l'on a envie de continuer. "

Nous sommes l'un des départements les plus pauvres de France. Qu'est ce que vous répondez aux Vauclusiens qui dénoncent la précarisation avec la crise sanitaire? On entendait ce matin le cri aussi de ces retraités aux petites pensions ?

"Vous savez, d'abord, il a fallu répondre et protéger les Français pendant la crise. Je crois qu'il n'y a aucun pays au monde qui a protégé ses concitoyens comme le gouvernement l'a fait pendant la crise. Il faut simplement avoir en tête qu'il y a plus de 13 millions de Français qui ont été rémunérés par l'Etat pendant cette crise avec le chômage partiel. Mais pour moi, la meilleure réponse à la précarité, c'est de pouvoir apporter du travail, c'est de recréer des emplois.

Je crois que c'est ça qui permet de créer de la richesse dans le pays. Vous savez, on détruisait des emplois, on détruisait des emplois industriels depuis des dizaines d'années dans le pays. Cette courbe, on est en train de l'inverser. En l'occurrence, le chômage est à son plus bas niveau malgré la crise depuis bientôt 20 ans. Et ça, je crois que c'est la meilleure manière de créer de la richesse et de lutter contre la précarité. "

Vous parlez de chômage. La réforme de l'assurance chômage entre en vigueur aujourd'hui. On a eu beaucoup de levées de boucliers ici en Vaucluse, avec les intermittents et une réforme jugée souvent "injuste et brutale" ?

"Le sens de cette réforme, c'est de pouvoir créer de l'emploi et créer de l'emploi de qualité. Vous savez que en France, il y a beaucoup plus de CDD, particulièrement dans certains secteurs que dans d'autres pays européens par rapport aux emplois durables au CDI. Premier pilier cette réforme, c'est de pouvoir valoriser les CDI en mettant en place un système des bonus malus pour les entreprises pour les inciter à créer de l'emploi de qualité.

Et puis, le deuxième pilier de cette réforme, c'est de dire que travailler, ça permet toujours de gagner plus que l'inactivité. Je pense que c'est une idée fondamentale. Nous, le sillon de ce quinquennat, celui qu'on va continuer à creuser, c'est de faire en sorte que le travail paye. Dans ce qu'on a fait depuis quatre ans, l'une des mesures qui me rend le plus fier, c'est de faire en sorte qu'un salarié au SMIC gagne 170 euros de plus par mois qu'au début du quinquennat. Parce qu'on a baissé les charges, parce qu'on a augmenté la prime d'activité, parce qu'on a défiscalisé les heures supplémentaires. Alors ça, ça compte et on va continuer à valoriser le travail de cette façon là."

Qu'est ce que vous répondez au maire de Cavaillon, qui parle "d'une situation invivable" pour les habitants avec la multiplication des règlements de comptes? Mais plus largement, aux inquiétudes des Vauclusiens liées au trafic de drogue?

"Cette situation, d'abord, elle n'est pas nouvelle, nous la connaissons bien et je crois que le ministre de l'Intérieur s'est déplacé il y a quelques temps pour justement être aux côtés des élus qui ont raison de trouver cette situation insupportable. Je crois que face à ça, ce n'est pas les grands discours qu'attendent les gens, c'est de l'action et en l'occurrence, c'est ce qu'on essaye de faire en créant des postes de policiers. On va remettre du bleu dans la rue cette année et je pense que c'est pas des grands discours. C'est de l'action qu'il faut mettre en place pour répondre concrètement à ce que vivent nos concitoyens."

Ce campus national doit tracer des pistes pour répondre aux préoccupations des Français aujourd'hui, en deux mots, quelles sont vos priorités ?

"Écoutez, on a parlé beaucoup de travail et je pense que c'est sur cet axe là, l'emploi, l'emploi de qualité qu'il faut continuer à agir. Il y a encore beaucoup de choses à faire pour recréer des emplois, retrouver des emplois industriels, retrouver l'attractivité du pays. On est sur le bon chemin, et il faut continuer."