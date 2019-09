Campus des territoires à Bordeaux : municipales mode d'emploi pour les militants LREM

Plusieurs centaines de militants LREM sont réunis au Parc des expositions ce weekend. Les futurs candidats aux municipales sont venus chercher de l'aide et des conseils pour préparer au mieux les élections de mars 2020.

Bordeaux, France

Pour La République en marche les municipales de 2020 représente une page blanche, ou presque vierge. Quelques candidats LREM ont déjà porté des couleurs différentes par le passé mais les autres se lancent pour la première fois dans la bataille électorale. Le Campus des territoires doit permettre à ces militants qui ont soutenu Emmanuel Macron lors de la présidentielle de prendre le relais et d'être eux-mêmes candidats aux municipales.

Sur le village du campus, chaque région a son stand. Sur celui de la Nouvelle-Aquitaine les militants présents sont presque tous inscrits sur une liste LREM pour les municipales. Ce sont des marcheurs enthousiastes mais ils avouent aussi avoir besoin d'un peu d'aide pour organiser leur campagne. "Je viens ici pour apprendre" explique Cécile, candidate à Saint-Médard-d'Eyrans.

On a besoin de soutiens, de connaissances et de méthodes

- Cécile, candidate à Saint-Médard-d'Eyrans

"C'est bien d'avoir choisi Bordeaux" ajoute Marie, candidate à Bergerac. La militante En marche estime que le parti a besoin de sortir de Paris et d'élargir le cercle. "Nous à Bergerac on a bouclé notre liste. On attend encore la validation de Paris. A mon goût ça prend trop de temps. Ca nous empêche de nous impliquer à fond."

Ces Marcheurs sont prêts à courir aux municipales. Rendez-vous donc en mars prochain pour voir qui passe la ligne d'arrivée en tête. Gabriel Attal, secrétaire d'Etat et membre du bureau exécutif de LREM avance un objectif ambitieux : 10.000 élus.