Canal Seine Nord : les collectivités pourraient boucler le budget en attendant le financement de l'Etat

Alors que le gouvernement évoque une pause dans le financement du canal Seine Nord Europe, projet à plus de 4 milliard d'euros, le président de la région des Hauts-de-France Xavier Bertrand propose que les collectivités compensent financièrement le désengagement de l'Etat sur trois ans.

Les collectivités, les départements et la Région ont-elles les moyens d'avancer l'argent sur les trois premières années ? "Oui, en clair, c'est nous qui faisons les banquiers à la place de l'Etat" lâche Xavier Bertrand. Le président de la région des Hauts-de-France a rencontré le Premier ministre Edouard Philippe ce lundi au sujet du canal Seine Nord Europe.

"Je ne vois pas ce qu'on pourrait faire de plus !"

Alors que le gouvernement évoque une pause dans le financement de ce projet, Xavier Bertrand lui a proposé que les collectivités locales, la région et les quatre départements concernés par ce canal (Pas-de-Calais, Nord, Somme, Oise) compensent financièrement le désengagement de l'Etat sur les trois prochaines années. Ils débourseraient 200 millions d'euros en 2018, 2019 et 2020 si nécessaire, au lieu des 100 millions d'euros de prévus.

Quand les départements, avec leurs difficultés, s'engagent, je ne vois pas comment et pourquoi l'Etat ne s'engagerait pas — Xavier Bertrand

Pour lui, l'argument du manque de financement de l'Etat disparaît : "Si vraiment l'Etat ne veut pas faire le canal avec cette nouvelle proposition, franchement, autant qu'ils nous le disent clairement, qu'ils ont le canal dans le collimateur et qu'ils veulent le flinguer !".

Des crédits de paiement raccourcis

Les départements vont donc concentrer le montant sur les premières années pour permettre à l'Etat de tenir ses engagements sur la fin du projet. Pour Laurent Somon, le président du conseil départemental de la Somme, l'engagement des 70 millions d'euros va être honoré pour le département, sur un délai plus court : "On permet à l'Etat de pouvoir engager sa part plus tard, mais je suis très inquiet, car la parole de l'Etat est remise en question" explique-t-il, tout en parlant d'une "reculade inadmissible" de l'Etat.

Une mesure positive pour Laurent Salomon, le président de la communauté de communes de l'Est de la Somme : "Les collectivités assurent le relais, maintenant il ne devrait pas y avoir de problème. Ça fait dix ans qu'on nous mène en bateau, faut quand même arrêter un beau matin !".

Stéphane Demilly, le député de la 5ème circonscription de la Somme, posera une question au gouvernement à ce sujet ce mercredi à 15 heures à l'Assemblée Nationale. Interrogé le 12 juillet déjà à ce sujet, le Premier ministre avait botté en touche, en renvoyant aux Assises de la Mobilité prévues à la rentrée.

