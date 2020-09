Candidat aux sénatoriales, Jean-Paul Bachy est jugé pour prise illégale d'intérêts

L'ancien président divers gauche de région Champagne-Ardenne, Jean-Paul Bachy, est convoqué devant le tribunal correctionnel de Charleville-Mézières ce mercredi 16 septembre. On lui reproche d'avoir fait affaire avec des sociétés subventionnées par la région après avoir quitté ses fonctions.

Jean-Paul Bachy, ancien président de région Champagne-Ardenne et candidat aux sénatoriales dans les Ardennes

C'est en tant qu'ancien président de région Champagne-Ardenne que Jean-Paul Bachy est jugé pour prise illégale d'intérêt devant le tribunal correctionnel de Charleville-Mézières ce mercredi 16 septembre. Un procès qui tombe à moins de deux semaines des élections sénatoriales, pour lesquelles Jean-Paul Bachy est candidat.

La loi de 2013 sur la transparence de la vie publique interdit en effet à un élu membre d'un exécutif local (maires, adjoints, présidents et vice-présidents de conseil départemental ou général...), dans les trois années suivant la fin de son mandat, de tirer une rémunération d'un établissement qui a bénéficié de subventions ou de contrats lorsque l'élu était encore en fonction.

Jean-Paul Bachy a quitté ses fonctions de président du Conseil régional de Champagne-Ardenne en décembre 2015, lors du redécoupage en grandes régions. En mai 2016, il se lance dans une activité de conseils et devient directeur de la société « Talents, territoires et développement ». Parmi ses clients, des sociétés qui ont bénéficié de subventions ou signé des contrats avec la région alors qu'il en était encore le président. Ce qui peut constituer une prise illégale d'intérêt, passible de 200 000 euros d'amende, de trois ans de prison et d'une peine d'inéligibilité. C'est la Haute autorité pour la transparence de la vie publique qui a signalé les faits à la justice.