Candidat aux sénatoriales, Sébastien Fagnen dévoile sa liste et ses idées

Sébastien Fagnen, entouré de ses colistiers Jacques Lucas, Gaëlle Vérove, Françoise Médernach et Michel Leblanc.

A une semaine du début des déclarations de candidatures pour les élections sénatoriales en préfecture (le 4 septembre), la première liste a être connue dans sa globalité dans la Manche, est celle du socialiste Sébastien Fagnen. Le maire délégué de Cherbourg-en-Cotentin, vice président de l'association des maires de la Manche aura derrière lui 4 colistiers issus du PS, du Parti communiste et des Divers gauche. Il réunit ainsi la communiste Gaëlle Vérove, candidate l'an dernier aux législatives dans le Coutançais, Michel Leblanc (divers Gauche), maire d'Appeville près de Carentan, Françoise Médernach, Socialiste et maire de Varouville, et Jacques Lucas, premier adjoint d'Avranches (divers Gauche).

"Nous représentons la seule liste de rassemblement à gauche" souligne Sébastien Fagnen, regrettant la décision des Ecologistes et de LFI de partir de leur côté dans cette élection. "Nous leur avons tendu la main mais ils ont fait un autre choix que je regrette. Il ne faudrait que cela aboutisse à faire perdre à la gauche son siège de sénateur de la Manche, car nous avons besoin d'un équilibre politique dans la Manche et de faire entendre une voix singulière".

Logement, santé, accompagnement des élus...

Et justement, ce que le candidat veut exposer aux grands électeurs avec qui il s'entretient sur le terrain et qui auront à choisir dans un mois, ce sont des idées concrètes qui doivent profiter au territoire. Par exemple en ce qui concerne les difficultés à se loger dans le département. "Le dynamisme économique entraine des effets pervers notamment des difficultés pour les jeunes ménages pour trouver à se loger. Nous entendons dans le prochain projet de loi de finances rééquilibrer la fiscalité en supprimant la niche fiscale qui bénéficie aux meublés de location de courte durée, pour inciter à la location longue durée, ce qui sera profitable aux ménages manchois".

Sur le thème de la santé, Sébastien Fagnen constate que malgré les efforts des collectivités, lutter contre la désertification médicale reste très compliqué. Le candidat socialiste souhaite ainsi, dans le cadre de l'examen du projet de loi de finance de la sécurité sociale, proposer des amendements pour obtenir que l'installation de médecins salariés bénéficie des mêmes niveaux d'aides que l'installation de généralistes libéraux. Le candidat, également élu local, veut aussi que l'administration de l'Etat sur le territoire soit renforcée pour mieux aider les élus, les maires. "Pour cela il faut plus de techniciens, d'agents disposant des compétences nécessaires. Nous souhaitons remettre plus de fonctionnaires dans les services décentralisés de l'Etat".

Sébastien Fagnen le sait, le scrutin est ouvert, et conserver le siège occupé par Jean-Michel Houllegatte, qui lui apporte tout son soutien, s'annonce compliqué. En cas de victoire, il serait à 35 ans, le plus jeune sénateur de l'histoire dans la Manche.