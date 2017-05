Les candidats aux élections législatives dans la Somme

La liste des candidats aux élections législatives a été publiée par la préfecture de la Somme. Ils sont 52 candidats, sur nos cinq circonscriptions. Les élections législatives auront lieu les 11 et 18 juin prochains.

Dans la Somme, il y a 52 candidats au 1er tour le 11 juin prochain

Ils sont 11 dans la 1ère (Abbeville-Amiens), 11 dans la 2ème (Amiens), 11 dans la 3ème (Vimeu), 10 dans la 4ème (Corbie-Montdidier) et 8 dans la 5ème (Albert-Péronne).

La liste ci-dessous tient compte de l'ordre déterminé par les services de l'Etat pour l'affichage sur les panneaux officiels. La campagne commence officiellement le 22 mai 2017. Elle s’achèvera le 10 juin à minuit. Affiches, bulletins professions de foi doivent être envoyées avant ce lundi.

Voici la liste provisoire fournie par la préfecture de la Somme, sous réserve de validation par le ministère de l'Intérieur. Cliquez ici.

Surprise dans la 5ème circonscription de la Somme, le candidat investit par la République en Marche se présente finalement sans étiquette

Après avoir annoncé son retrait de la compétition dans la 5ème de la Somme, Thierry Vindevogel est finalement candidat. Le chef d'entreprise de Harponville, se présente sans étiquette. "J'ai été investit à tord, alors qu'un accord se préparait entre le mouvement et Stéphane Demilly". Le député-maire sortant d'Albert, se présente sous l'étiquette LR-UDI.

Autre couac dans la 3ème circonscription où Jean-Claude Buisine se présent sous la bannière socialiste, alors qu'il y a une union des gauches

Dans les 2ème, 3ème, 4ème et 5ème circonscription de la Somme, socialistes, écologistes et communistes ont décidé de faire cause commune pour faire barrage au Front National et au mouvement la République en Marche. Arnaud Petit, maire PCF de Woincourt , sera donc dans la 3ème, face à Jean-Claude Buisine, le député socialiste sortant qui parle "d'arrangements entre sympathisants de Benoit Hamon", et qui dit ne pas avoir été consulté. Il préfère rester fidèle à ses convictions et à l'investiture du PS.