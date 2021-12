Candidats, parrainages, calendrier : tout savoir sur la campagne, à quatre mois de l'élection présidentielle

Course aux parrainages, candidats déclarés, division de la gauche, Covid-19... France Bleu fait le point sur la course à l'Elysée, quatre mois avant l'élection qui se déroulera les 10 et 24 avril 2022.

À 100 jours du premier tour de l’élection présidentielle, une trentaine d'hommes et de femmes ont fait part de leur intention de briguer la présidence de la République. Ils/elles doivent encore obtenir 500 parrainages pour se présenter officiellement devant les électeurs. Contrairement à 2017, le Covid menace de perturber la vie démocratique. France Bleu fait le point sur la course à l'Elysée.

Le calendrier

Le premier tour aura lieu le 10 avril et le second deux semaines plus tard, le 24. Les législatives se dérouleront dans la foulée avec un premier tour le 12 juin et un second le 19 juin. Un décret publié au Journal officiel en début d'année prochaine doit convoquer les électeurs et ouvrir la période de recueil des parrainages.

Course aux parrainages

Si Emmanuel Macron n'a pas encore officialisé sa candidature, ceux de l'opposition sont désignés. Reste à recueillir les 500 parrainages d'élus (maires, parlementaires, conseillers régionaux et départementaux...) indispensables pour pouvoir effectivement se présenter. Ils doivent être collectés dans au moins 30 départements différents, et sans dépasser 50 signatures dans un même département.

La période de collecte des parrainages débutera au lendemain de la publication du décret de convocation des électeurs attendu début 2022.

Combien de candidats en lice ?

Ils sont une trentaine à avoir manifesté leurs ambitions élyséennes. Parmi eux, des poids lourds de la politique ou de "simples citoyens". Rien n'interdit à d'autres candidats de se lancer dans les prochaines semaines.

Division à gauche

À gauche, ils sont nombreux à s'être lancés dans la course, mais aucun d'entre eux ne parvient pour l'instant à décoller dans les sondages. Créditée de 5% des voix, Anne Hidalgo (PS) a appelé début décembre à organiser une primaire, sans succès. "Je ne veux pas sauver la gauche mais je veux sauver la France (...) Oui au rassemblement qui doit se construire sur un projet écologiste", a réagi le candidat EELV Yannick Jadot mi-décembre sur France Bleu. "Je le dis très clairement on ne rediscutera pas de la candidature écologiste, il y a une telle urgence sur l'environnement qu'il y aura une candidature écologiste. Ce sera la mienne". L'initiative de l'ancienne garde des Sceaux, Christiane Taubira, qui a dit avant les fêtes "envisager" d'être candidate et de participer à une primaire, met cependant les écologistes, crédités de 5 à 7% des voix, sous pression.

L'écologiste Yannick Jadot a été désigné par les Verts en septembre lors d'une primaire, la seule organisée à gauche.

Pour la France insoumise (LFI), le suspense est levé depuis bientôt une année : Jean-Luc Mélenchon sera son candidat.

La maire PS de Paris Anne Hidalgo a annoncé sa candidature début septembre.

L'ex-ministre socialiste Arnaud Montebourg a choisi de se lancer hors parti.

Le PC lance son propre candidat, le secrétaire national Fabien Roussel, sans soutenir le candidat LFI comme lors des deux dernières présidentielles.

Philippe Poutou, le conseiller municipal Nouveau Parti anticapitaliste et syndicaliste.

La porte-parole de Lutte ouvrière Nathalie Arthaud.

Valérie Pécresse, candidate de la droite

Les adhérents du parti Les Républicains ont désigné début décembre Valérie Pécresse comme candidate à l'Elysée. Dans la course à l'investiture face au député des Alpes-Maritimes, Éric Ciotti, la présidente de la région Ile-de-France s'est imposée avec 61% des voix.

Le président de Debout la France Nicolas Dupont-Aignan, souverainiste de droite et ex-allié de Marine Le Pen, a lancé sa campagne en octobre.

Marine Le Pen face à Eric Zemmour

La présidente du RN Marine Le Pen est officiellement candidate depuis plus d'un an. Le polémiste identitaire Eric Zemmour s'est déclaré officiellement candidat à l'Elysée le 30 novembre.

Une multitude de "petits candidats"

Comme à chaque élection, nombre de candidats issus de formations plus modestes, des figures des "gilets jaunes" ou encore des inconnus ont annoncé leur intention de se présenter. Parmi eux :

Le président des Patriotes Florian Philippot

Anasse Kazib, syndicaliste Sud-Rail et candidat du CCR (Courant communiste révolutionnaire)-Révolution permanente, une ex-branche du NPA

Le député Jean Lassalle, à la tête du mouvement "Résistons"

Le président de l'Union populaire républicaine (UPR) François Asselineau

Le président de "VIA, la voie du peuple" Jean-Frédéric Poisson, qui s'est dit prêt à se retirer en faveur d'Eric Zemmour

Hélène Thouy pour le Parti animaliste

Le "gilet jaune" Eric Drouet

L'enseignante Clara Egger pour le mouvement Espoir RIC 2022

Antoine Martinez, ex-général de l'armée de l'Air, président de Volontaires pour la France et signataire au printemps d'une tribune controversée de militaires dans Valeurs Actuelles

Alexandre Langlois, ex-policier et secrétaire général du syndicat Vigi, avec son parti Refondation

Antoine Waechter, ex-candidat des Verts à la présidentielle de 1988.

Georges Kuzmanovic, souverainiste, ex-LFI.

Une campagne sur fond de crise sanitaire

Si l'exécutif assure que l'élection présidentielle, comme les législatives, pourront se tenir en dépit de la situation sanitaire, les débats sont vifs. Les candidats sont notamment divisés sur l'application dans leurs meetings de campagne des nouvelles jauges anti-Covid (2.000 personnes maximum en intérieur et 5.000 en extérieur). Critiquée par des artistes contraints d'annuler des concerts pour respecter les consignes sanitaires, la majorité a annoncé qu'elle allait, dans un "esprit de responsabilité", appliquer les jauges dans ses futurs meetings. De son côté, la candidate LR à la présidentielle Valérie Pécresse a annoncé jeudi à Nantes que ses meetings se tiendraient avec jauge et pass sanitaires en promettant d'être "exemplaire".

Anne Hidalgo (PS), qui demandait déjà le pass sanitaire dans ses précédents meetings, suivra "les recommandations du gouvernement" et attendra "l'évolution de la pandémie", d'après une source proche. Quant aux écologistes, ils prévoient des "évènements plus petits, en extérieur, plutôt dans des jauges réduites ou dans des formats numériques", a expliqué mercredi sur RTL Marine Tondelier, porte-parole du candidat EELV Yannick Jadot.

"Nous n'allons rien changer à notre agenda des quatre prochains mois et nous ferons des meetings de toutes les tailles", a en revanche expliqué à l'AFP Olivier Ubéda, directeur national des évènements du candidat d'extrême droite Eric Zemmour (Reconquête!). "Le Conseil constitutionnel a été très clair là-dessus : masque obligatoire et pass sanitaire recommandé. (...) Ensuite, chaque candidat fait comme il veut", a-t-il rappelé.

Le Rassemblement national suivra cette ligne en refusant les jauges gouvernementales. "La question ne se pose pas", a évacué mercredi sur Europe 1 le député et porte-parole du RN Sébastien Chenu. "Cela n'empêche pas de prendre un certain nombre de dispositions" comme les gestes barrières ou la distanciation sociale, a-t-il néanmoins précisé alors que Marine Le Pen doit lancer officiellement sa campagne les 15 et 16 janvier par une "convention présidentielle" à Reims (Marne).

"Il serait problématique d'instaurer une jauge" pour les meetings de Jean-Luc Mélenchon, a abondé sur RMC le député LFI Éric Coquerel, annonçant que le candidat insoumis, qui doit tenir un meeting le 16 janvier au parc-expo de la Beaujoire à Nantes, n'appliquerait pas les "mesures liberticides" du gouvernement.