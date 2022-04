Candidats, programmes, infos pratiques : le mode d'emploi du premier tour de l'élection présidentielle

Près de 48 millions d'électeurs français sont appelés à voter dimanche 10 avril pour le premier tour de l'élection présidentielle. Douze candidats sont en lice. Si les sondages donnent Emmanuel Macron (LREM), Marine Le Pen (RN) et Jean-Luc Mélenchon (LFI) favoris, "l’élection n’est pas du tout jouée" estime Brice Teinturier, directeur général délégué de l’institut de sondage Ipsos ce vendredi. Programmes, portraits, infos pratiques... Voici ce qu'il faut savoir.

Douze candidats

Douze candidats - huit hommes et quatre femmes - ont réuni les 500 parrainages d'élus indispensables pour participer à ce premier tour du scrutin. Déjà présents en 2012 et/ ou 2017, Jean-Luc Mélenchon (LFI), Marine Le Pen (RN), Nicolas Dupont-Aignan (Debout La France), Jean Lassalle (Résistons !), Philippe Poutou (NPA) et Nathalie Arthaud (LO) sont à nouveau candidats. Face à Emmanuel Macron (LREM), en campagne pour un nouveau mandat, Valérie Pécresse (LR), Anne Hidalgo (PS), Éric Zemmour (Reconquête !), Fabien Roussel (PCF) et Yannick Jadot (EELV) concourront pour la première fois.

Comparez les programmes

Que proposent ces douze candidats pour améliorer le pouvoir d'achat, lutter contre le réchauffement climatique, préserver le système de santé ou encore lutter contre la défiance des citoyens vis-à-vis de nos institutions politiques ? Avant de vous rendre aux urnes, France Bleu vous propose de comparer les programmes des candidats, soit près de 1.000 propositions.

Les dernières tendances

La campagne du premier tour s'achève ce vendredi à minuit. Invité de Ma France, présentée par Wendy Bouchard sur France Bleu, et de franceinfo, Brice Teinturier, directeur général délégué de l’institut de sondage Ipsos, estime que "l’élection n’est pas du tout jouée". Selon lui, "l’abstention pourrait être autour de 28% (à +/-2 points). Ça introduit beaucoup d’incertitudes". Si les sondages donnent Emmanuel Macron (LREM), Marine Le Pen (RN) et Jean-Luc Mélenchon (LFI) favoris, "les électeurs se déterminent parfois le jour même et ce dans des proportions de plus en plus importantes", a-t-il rappelé.

Mode d'emploi du premier tour

Pour voter, il faut avoir la nationalité française, être majeur, jouir de ses droits civils et politiques et être inscrit sur les listes électorales. Vous devez présenter une pièce d’identité, sauf dans les communes de moins de 1.000 habitants, où la carte d’électeur suffit. En métropole, les bureaux de vote seront ouvert à 08h et fermeront à 19h. Dans certaines grandes villes, les bureaux resteront ouverts jusqu'à 20h.

Aucun résultat, hormis ceux concernant l'abstention, ne pourra être communiqué avant la fermeture du dernier bureau de vote, à 20h, y compris ceux des collectivités où le scrutin se sera déroulé la veille, sous peine d’une amende de 75.000 euros.

Le chef de l'État est élu au suffrage universel direct, au scrutin uninominal majoritaire à deux tours, pour un mandat de cinq ans renouvelable une fois. Il doit recueillir la majorité absolue des suffrages exprimés en un ou deux tours.

Le protocole sanitaire pour aller voter

Même si vous êtes positifs au Covid-19, vous pourrez aller voter. "Voter est un droit constitutionnel", a justifié le gouvernement. Un protocole sanitaire a été publié sur le site internet du ministère de l'Intérieur. Aucune preuve de vaccination n'est exigée. Il n'y aura pas de jauge dans les bureaux de vote, "toutefois, l’accès au bureau de vote peut être régulé et l’entrée et la sortie doivent être séparées pour éviter les situations de grande promiscuité".

Les personnes âgées, fragiles, cas contact ou positives au Covid-19 sont "fortement" encouragées à porter le masque. Des masques chirurgicaux seront mis à disposition des électeurs et organisateurs.

Suivre les élections sur francebleu.fr

Dimanche, retrouvez les taux de participation sur francebleu.fr à 12h et 17h. Résultats par ville, département, région, réactions... À partir de 18h30, nous vous donnons rendez-vous pour suivre la soirée électorale en direct.

► Tous nos contenus sur l'élection présidentielle 2022

► "Ma France 2022" : les douze priorités de votre Agenda citoyen, issu de notre grande consultation citoyenne