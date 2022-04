Candidats, programmes, infos pratiques : le mode d'emploi du second tour de l'élection présidentielle

Le second tour de l'élection présidentielle oppose Emmanuel Macron et Marine Le Pen le 24 avril 2022.

Près de 48 millions d'électeurs français sont appelés à voter dimanche 24 avril pour le second tour de l'élection présidentielle, opposant Emmanuel Macron (LREM) et Marine Le Pen (RN). Les sondages réalisés au lendemain du débat de l'entre-deux tours donnent le président sortant favori. D'après l'enquête d'opinion Ipsos Sopra Steria pour franceinfo et Le Parisien/Aujourd'hui en France publiée jeudi 21 avril, le chef de l'État est crédité de 57,5% (+1 point) des intentions de vote, contre 42,5% (-1 point) pour sa concurrente du Rassemblement national (RN). La marge d'erreur est de 3,3 points. Plusieurs observateurs appellent cependant à la prudence, estimant que l'abstention, qui a atteint 26,31% au premier tour, sera le grand arbitre du scrutin. Programmes, portraits, infos pratiques... Voici ce qu'il faut savoir.

Même finale qu'en 2017

Comme en 2017, les électeurs vont départager Emmanuel Macron (27,84%) et Marine Le Pen (23,15%), arrivés en tête du premier tour devant le leader de La France insoumise, Jean-Luc Mélenchon (21,95%).

Pour séduire les électeurs de ce dernier durant l'entre-deux-tours, Marine Le Pen a nuancé sa position sur le voile pendant qu'Emmanuel Macron a opéré un virage serré à gauche, promettant de faire de l'écologie l'alpha et omega de sa politique.

Marine Le Pen et Emmanuel Macron semblent incarner plus que jamais deux France. Avec d'un côté, ce que le politologue Jérôme Fourquet appelle "la France triple A, la France instagrammable, celle qui fait rêver tout le monde". Et de l'autre celle "de la relégation".

Comparez les programmes

Que proposent les deux prétendants l'Élysée pour améliorer le pouvoir d'achat, lutter contre le réchauffement climatique, préserver le système de santé ou encore lutter contre la défiance des citoyens vis-à-vis de nos institutions politiques ? La campagne et le débat ont mis en exergue les divergences profondes entre les deux candidats. Avant de vous rendre aux urnes, France Bleu vous propose de comparer les programmes de Marine Le Pen et Emmanuel Macron.

Les dernières tendances

La campagne du second tour s'achève ce vendredi à minuit. "Quand on regarde les chiffres des différents instituts de sondage, d'une part, et d'autre part les tendances qui se dessinent depuis la fin du premier tour, tout converge pour montrer qu'il y a une avance relativement nette pour Emmanuel Macron", a commenté Jérôme Fourquet, directeur du département "Opinion" à l’institut de sondages IFOP, co-auteur de "La France sous nos yeux" (Editions du Seuil), ce vendredi sur franceinfo. "Néanmoins", a-t-il observé "il faut être prudent et modeste, il peut toujours se passer des phénomènes un peu imprévus, il y a des dynamiques électorales qui se dessinent de plus en plus tardivement". Selon une enquête réalisée cette semaine par Ipsos-Sopra Steria, environ la moitié des électeurs de Jean-Luc Mélenchon n'ont pas décidé ce qu'ils feront une fois dans l'isoloir.

L'abstention, que pourrait encore favoriser le fait que les trois zones scolaires seront en congés de printemps dimanche, pourrait déjouer les pronostics. "Rien n'est joué", a insisté jeudi le président sortant. "Plus l'abstention sera forte et plus l'écart des intentions de vote est amené à se réduire", d'après Martial Foucault (Cevipof) qui juge qu'il existe "un vrai risque pour Emmanuel Macron".

Mode d'emploi du second tour

Pour voter, il faut avoir la nationalité française, être majeur, jouir de ses droits civils et politiques et être inscrit sur les listes électorales. Vous devez présenter une pièce d’identité, sauf dans les communes de moins de 1.000 habitants, où la carte d’électeur suffit. En métropole, les bureaux de vote seront ouvert à 08h et fermeront à 19h. Dans certaines grandes villes, les bureaux resteront ouverts jusqu'à 20h.

Aucun résultat, hormis ceux concernant l'abstention, ne pourra être communiqué avant la fermeture du dernier bureau de vote, à 20h, y compris ceux des collectivités où le scrutin se sera déroulé la veille, sous peine d’une amende de 75.000 euros.

Le chef de l'État est élu au suffrage universel direct, au scrutin uninominal majoritaire à deux tours, pour un mandat de cinq ans renouvelable une fois. Il doit recueillir la majorité absolue des suffrages exprimés en un ou deux tours.

Une fois élu, le candidat victorieux doit prendre ses fonctions au plus tard le dernier jour du mandat du président sortant.

Le protocole sanitaire pour aller voter

Même si vous êtes positifs au Covid-19, vous pourrez aller voter. "Voter est un droit constitutionnel", a justifié le gouvernement. Un protocole sanitaire a été publié sur le site internet du ministère de l'Intérieur. Aucune preuve de vaccination n'est exigée. Il n'y a pas de jauge dans les bureaux de vote, "toutefois, l’accès au bureau de vote peut être régulé et l’entrée et la sortie doivent être séparées pour éviter les situations de grande promiscuité".

Les personnes âgées, fragiles, cas contact ou positives au Covid-19 sont "fortement" encouragées à porter le masque. Des masques chirurgicaux seront mis à disposition des électeurs et organisateurs.

Soirée électorale sur francebleu.fr

Dimanche, retrouvez les taux de participation sur francebleu.fr à 12h et 17h. Résultats par ville, département, région, réactions... À partir de 19h00, nous vous donnons rendez-vous pour suivre la soirée électorale en direct. Les premiers résultats seront communiqués à partir de 20h.

► Tous nos contenus sur l'élection présidentielle 2022

► "Ma France 2022" : les réponses d'Emmanuel Macron et Marine Le Pen aux douze priorités de votre Agenda citoyen

* Il s'agit d'un sondage quotidien réalisé pour franceinfo et Le Parisien Aujourd'hui en France. Les résultats présentés ce jeudi font état des interviews réalisées ce même jour. Ce sondage, qui suit au jour le jour les intentions de vote, a été réalisé sur internet ce 21 avril auprès de 1 600 personnes inscrites sur les listes électorales, constituant un échantillon représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus. La méthode des quotas a été appliquée.