Candidature d'Anne Hidalgo : "la gauche doit donner sa première Présidente à la France" Michaël Delafosse

Anne Hidalgo a officialisé sa candidature à la présidence de la République Française ce dimanche. La maire socialiste de Paris a fait le choix de lancer sa campagne depuis Rouen pour illustrer la reconversion industrielle à travers la transition écologique, qui sera l'un des thèmes centraux de sa campagne. Une candidature pour "bâtir une France plus juste" et "réinventer le beau modèle français".

Elle pourra compter sur le soutien de Michaël Delafosse, maire socialiste de Montpellier et président de la Métropole qu'elle est venue visiter la semaine dernière (le 8 septembre) à l'occasion des journées parlementaires socialistes. Entretien avec Michaël Delafosse.

Vous soutenez Anne Hidalgo. Quel est le sens de cette candidature ?

Michaël Delafosse : Je me réjouis de la candidature d'Anne Hidalgo, qui peut et va incarner la gauche et l'écologie dans cette élection présidentielle. Nous entrons dans un temps où il faut choisir quel pays nous voulons être. De qui on s'occupe. Il y a des réalités qui ne sont pas traités. Les femmes seules avec enfants, les retraités avec petite pension. Tous ces gens qui sont engagés dans l'école, les soignants, les professeurs qui ne sont pas considérés du point de vue de leur salaire. Anne Hidalgo, elle, va porter ce débat là. Ma conviction aussi c'est que c'est le temps des femmes. Et je souhaite ardemment que la gauche donne à la France la première Présidente de la République.

On espère que nos enfants vont pouvoir réussir à l'école. Aujourd'hui, beaucoup de familles sont inquiètes. Beaucoup de grands parents sont inquiets parce que l'école peine à remplir sa mission et c'est pour cela qu'elle a formulé cette proposition pour augmenter fortement le salaire des enseignants, pour que ce métier redevienne attractif, parce qu'aujourd'hui, plus personne ne veut être professeur. Donc, le recrutement n'est pas de qualité ou en tout cas, n'est pas satisfaisant. Et puis, chacun doit pouvoir vivre dignement dans ce pays. La question des salaires, la question des moyens qui sont donnés pour reconnaître le travail n'est pas satisfaisante. Anne Hidalgo annonce qu'il faudra négocier, filière par filière, entreprise par entreprise, pour augmenter les salaires parce que beaucoup de Français et de Françaises peinent à vivre de leur travail. Elle est venue à deux reprises à Montpellier, à la fois dans des temps avec moi en tant que maire, mais aussi avec des montpelliérains, des acteurs associatifs, pour bien prendre la mesure des enjeux qui traversent ce pays. Il faut que nous réussissions l'élection présidentielle. La dernière fois, les françaises et les français ont dû voter en contre. Eh bien, aujourd'hui, nous, les hommes et femmes de gauche et de l'écologie, autour de la candidature d'Anne Hidalgo, qui est maire, qui connaît les problèmes des gens, on veut tracer un chemin d'une proposition qui permet à notre pays d'être à la hauteur de sa promesse.

Quel rôle allez-vous jouer dans la campagne d'Anne Hidalgo ?

Michaël Delafosse : D'abord. Je suis le maire de Montpellier et j'entends bien le rester mais naturellement, elle peut compter sur moi et elle peut compter sur mon engagement à ses côtés. Je l'ai beaucoup sensibilisée sur des sujets qui sont essentiels. La gauche doit s'occuper des questions de sécurité, de laïcité et d'éducation que je connais bien, étant encore professeur en activité. Ma parole est à son service et j'appartiens à son "équipe de France des maires", c'est à dire ceux qui sont confrontés aux problèmes quotidiens des gens. Je suis à ses côtés parce que comme maire, je peux apporter des réponses concrètes.

On peut travailler ensemble pour dessiner des propositions qui seront utiles à la France et surtout utile aux Français et aux Françaises pour qu'ils vivent mieux, pour qu'ils soient respectés, pour qu'ils soient considérés. Vous savez, il y a beaucoup d'endroits où on décide d'en haut pour en bas et quand on est toute sa vie dans un bureau, on connaît pas. Quand vous êtes maire, vous êtes à portée de remontrances, vous devez des comptes.

Je vais jouer un rôle dans l'équipe, je ne sais pas si je serai gardien de but, avant centre, ailier gauche, ailier droit, mais croyez moi, je serai sur le terrain

Donc évidemment, je vais jouer un rôle dans l'équipe, je ne sais pas si je serai gardien de but avant centre, ailier gauche, ailier droit, mais croyez moi, je serai sur le terrain parce que je souhaite vraiment soutenir Anne Hidalgo, parce que je souhaite ardemment que la France se dote d'une présidente de la République. Je dis bien une femme et je serais très heureux qu'elle appartienne à la gauche et à l'écologiequi portent une France bienveillante, respectueuse de chacun.

Si Anne Hidalgo est élue Présidente, vers quels ministères pourriez-vous aller ? L'Education Nationale ?L'Intérieur ?

Michaël Delafosse : Mais vous me promettez des choses assez incroyables. Vous savez, je ne fais que les choses où je suis très heureux et je suis honoré d'avoir eu la confiance des montpelliérains il y a un an et chaque jour, je mets mon énergie dans la ville et je resterai le maire de Montpellier. Je ne suis pas celui qui promet et qui se déjuge. D'ailleurs, dès que j'ai été élu, j'ai tenu ma promesse. J'ai démissionné de mon mandat de conseiller départemental pour être pleinement maire et président de la métropole. Par contre, j'ai toujours dit que je m'engagerai pour les idées, pour mes valeurs, celles qui portent la laïcité, la réussite de tous les enfants par l'éducation, la dignité par le travail et une gauche qui traite les problèmes. Et c'est pour ça que la gauche ne doit jamais négliger les questions de sécurité, car c'est toujours ceux que nous voulons défendre les plus fragiles, les femmes, les retraités qui sont victimes de l'insécurité.

Si elle gagne, ce que je souhaite, je serai à ses côtés comme maire de Montpellier

Donc, moi, je suis dans le débat des idées. Anne Hidalgo est candidate à l'élection présidentielle, c'est un grand moment de débat sur l'avenir de la France. Et donc, je serai naturellement à ses côtés. Et si elle gagne, ce que je souhaite, je serai à ses côtés comme maire de Montpellier.

La gauche part déjà dispersée avec plusieurs candidatures. N'est-ce pas plié d'avance ?

Michael Delafosse : Ça, c'est un grand classique. Est ce qu'une élection est pliée d'avance ? Je suis la preuve que non. Dois je vous rappeler que les montpelliérains m'ont accordé leur confiance, déjouant tous les sondages, les pronostics, les commentateurs. Il y a plusieurs candidatures, le temps va faire son œuvre parce qu'il y aura les signatures des maires. Certains vont-ils aller jusqu'au bout ? En tout cas, je peux vous dire qu'Anne Hidalgo est déterminée mais il faut un débat. Ce pays a besoin de débattre de son avenir et pas en permanence d'être outrancier, où on dit du mal des uns et des autres, cela abaisse la démocratie. Il faut formuler des proposition, tracer un cap et après, ce sont les françaises et les français qui choisissent. On leur doit, qu'ils ne soient pas obligés de voter en contre, que nous ne leur donnions pas le pire spectacle qui est un théâtre de chimères. Il y a quelques semaines, sur les ondes de France Inter, Anne Hidalgo a dit cette phrase le matin : "Ras le bol de la violence dans la société et dans le débat démocratique" , l'après midi, c'est un hasard de circonstances, le Président de la République actuel recevait une gifle. Nous devons de la hauteur, les problèmes sont graves, la réalité de vie de certains de nos concitoyens, nous oblige. La crise sanitaire dans laquelle nous sommes nous oblige à un débat de qualité.

Aujourd'hui, Anne Hidalgo, avec de très nombreux maires de France, avec Carole Delga (présidente de la Région Occitanie) à ses côtés, s'engage avec cette énergie, avec la richesse de l'expérience, de cette fonction magnifique qui est d'être maire. Et nous allons donner le meilleur débat possible aux français et aux françaises. Et surtout, un projet qui permet de lutter contre les injustices, d'être à la hauteur du défi écologique et qui permet à la France de continuer à affirmer son message dans le monde.

