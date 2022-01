Candidature de Christiane Taubira à la présidentielle : "la gauche est condamnée à faire de la figuration"

Non pas un, ni deux, ni trois... mais sept ! Il y a désormais sept candidats à gauche en lice pour l'élection présidentielle depuis la victoire de Christiane Taubira à la primaire populaire ce dimanche soir. Une nouvelle candidature "loin de clarifier la situation à gauche" pour Régis Juanico.

Christiane Taubira est officiellement dans la course à l'élection présidentielle. L'ancienne ministre de la justice a remporté la "primaire populaire" ce dimanche soir, un vote en ligne organisé par les militants de gauche pour désigner un candidat. Sauf que Jean-Luc Mélenchon de la France insoumise ou encore Anne Hidalgo du PS avaient déjà fait savoir qu'ils ne reconnaîtraient pas la légitimité du scrutin. Il y a donc désormais sept candidatures à gauche. "Ce que j'en conclus aujourd'hui, c'est qu'avec cette candidature, la gauche est condamnée à faire de la figuration à l'élection présidentielle", réagit ce lundi matin Régis Juanico, député Génération.S de la Loire et membre de l'équipe de campagne de Yannick Jadot, candidat des écologistes. "Et ça, moi, je m'y résous pas."

Régis Juanico, maintenant que Christiane Taubira est candidate, qu'est-ce que vont faire les écologistes ?

Régis Juanico - La question qu'il faut qu'on se pose ce matin, c'est est-ce que les résultats de la consultation citoyenne d'hier clarifient la situation à gauche pour l'élection présidentielle. Et ma réponse, c'est que c'est loin d'être évident. Mme Taubira a obtenu effectivement le plus de mentions favorables, mais on n'est pas dans le cas d'une vraie primaire. Là, on a une méthode qui est le jugement majoritaire. Et quand vous regardez dans le détail, vous verrez que, par exemple, Christiane Taubira reçoit à peu près 190 000 votes. Très bien, mais que derrière, Yannick Jadot et Jean-Luc Mélenchon, qui n'étaient pas candidats à cette consultation citoyenne, en reçoivent 85 000 et 80 000. Donc, c'est loin d'être d'être clair. Et d'autre part, on a placé des candidats qui avaient fait le choix de ne pas participer. Et aujourd'hui, on a finalement l'organisation d'une consultation qui vient rajouter une candidature de plus. Ce que j'en conclus aujourd'hui, c'est qu'avec cette candidature, la gauche est condamnée à faire de la figuration à l'élection présidentielle. Et ça, moi, je m'y résous pas.

Vous dites "c'est Yannick Jadot notre candidat" et pas question de revenir là-dessus ?

On est à 70 jours du premier tour. D'accord, c'est le 10 avril. Il y a une étape importante qui est le 4 mars. Là, il faudra 500 parrainages. Depuis de longs mois, il y a des candidats qui ont élaboré des projets politiques. Je pense que nous allons regarder dans les prochains jours. Il y a des contacts qui vont être pris. On va voir comment les intentions de vote à gauche vont évoluer et en fonction de cela, je pense qu'il y aura des recompositions, qu'il y aura des candidatures qui n'iront pas au bout.

Yannick Jadot peut se retirer au profit d'une autre candidature ?

Moi, je ne le pense pas parce qu'aujourd'hui, on a besoin d'une boussole claire sur le plan politique qui est la lutte contre le réchauffement climatique, la question climatique, l'urgence sociale. On a présenté le projet samedi à Lyon avec 120 mesures qu'on va développer cette semaine. Donc, il faut regarder les dynamiques, comment elles vont évoluer dans les prochains jours. Mais attention, il n'y a pas que la présidentielle, il y a les élections législatives derrière et ces candidats à gauche ont intérêt à commencer à travailler sur un programme commun et des candidatures de rassemblement.

Selon l'Ifop, Jean-Luc Mélenchon récolterait 9% des intentions de votes au premier tour, Yannick Jadot et Christiane Taubira aux environs de 5% et Anne Hidalgo et Fabien Roussel, 4%. C'est inquiétant non ?

Clairement, oui, tout à fait. Je le regrette parce que c'est la responsabilité aujourd'hui de ces grands chefs à plumes de la gauche qui, pendant cinq ans, n'ont pas fait le travail de rassemblement dans une grande maison commune de la gauche pour préparer cette élection présidentielle. On n'est pas favorisé par le système de la 5ème République qui flatte les ego surdimensionnés, mais je pense que ce travail-là, il doit être fait très vite maintenant, notamment pour les élections législatives.

Vous êtes pour l'union, mais derrière les écologistes ?

Non, pas forcément. Je ne dis pas ça. Je dis derrière le meilleur placé dans les prochaines semaines. Il faut créer une dynamique et derrière, effectivement, essayer de bien figurer à l'élection présidentielle. La gauche, c'est jamais facile, c'est jamais confortable. Et donc, c'est bien aussi de se parler et de préparer aussi ce qui va se passer derrière les élections présidentielles.

Régis Juanico, vous êtes dans l'équipe de campagne de Yannick Jadot, avec la casquette "éducation populaire et sport." Détaillez nous quelques mesures dédiées à ces sujets dans son programme

Vous savez que j'ai beaucoup travaillé ces derniers mois sur la question de la lutte contre la sédentarité. J'en ai fait un rapport à l'Assemblée nationale pour alerter sur la bombe à retardement sanitaire pour les jeunes générations. Yannick Jadot a décidé d'en faire un axe fort de son projet, notamment en préconisant au moins une heure d'activité physique à l'école pour nos enfants par jour au moins et au moins une demi-heure pour les adultes, avec une série de propositions derrière sur les équipements sportifs, comme les pistes cyclables pour développer les mobilités douces ou encore le "design actif", pour aménager le mobilier urbain, les espaces publics et favoriser le mouvement et l'activité physique de proximité pour les habitants.

Vous êtes député de Saint-Étienne, quelle est votre sentiment concernant cette défaite de l'ASSE en Coupe de France, éliminé en huitième de finale par le club de Bergerac ?

Là, on va se battre pour le championnat de Ligue 1. On est à quatre points du premier non-relégable, donc c'est encore jouable pour le championnat. Simplement pour la Coupe de France, je veux retenir l'essentiel, c'est que c'est la glorieuse incertitude du sport et des amateurs qui peuvent gagner contre des pros. C'est aussi quand même un peu la magie de la Coupe de France. C'est pour ça qu'on aime aussi regarder les matchs de la Coupe de France.