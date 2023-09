Candidature de R. Vicot à la maire de Lille : "c'est sain" pour V. Spillebout

Les soubresauts qui agitent la majorité municipale à Lille à un peu moins de 3 ans des prochaines élections n'ont pas manqué de faire réagir Violette Spillebout. La conseillère municipale (Renaissance) avait conduit la liste "Faire Respirer Lille" et était arrivée en 3ème position en 2020 avec 21% des voix. "Je suis surprise qu'à peine on ose s'exprimer pour être candidat qu'il y a un couperet assez brutal de Martine Aubry et de ses collègues", explique Violette Spillebout. "on a le droit de s'exprimer et d'être candidat, je trouve que c'est sain pour le débat démocratique d'exprimer des avis différents". L'ancien maire de Lomme a donné une interview dans la Voix du Nord mercredi qui a entrainé la publication d'une tribune par le groupe municipal majoritaire.

Démission de la Mel

Violette Spillebout annonce également ce jeudi soir qu'elle ne siègera plus à la Métropole Européenne de Lille. Elle se met ainsi en conformité avec l'accord politique passé avec le Modem en 2020 qui prévoyait de partager ce madnat métropolitain en deux entre les deux partis centristes. C'est donc l'élue centriste Vanessa Duhamel qui la remplacera, aux côtés de deux autres élus lillois (Ali Douffi - Horizons et Ingrid Brûlant -Renaissance). Violette Spillebout continuera néanmoins à participer aux réunions du groupe politique dans lequel elle siégeait et qui est composé surtout de macronistes. Si à gauche, le député Roger Vicot a clairement fait part de ses intentions, la députée Renaissance de Lille ne franchit pas le pas officiellement, se gardant de donner un calendrier précis et les modalités de désignation pour la prochaine élection municipale. Elle renvoie surtout vers un questionnaire aux habitants de la ville lancé à la braderie. Une démarche qui donnera lieu à un séminaire de restitution baptisé "Vision 2026" qui sera organisé fin novembre.